Angola: Le concessionnaire du corridor de Lobito déplace trois mille trains

Luanda — Trois mille trains de marchandises et de voyageurs ont été déplacés par la société concessionnaire du Corridor de Lobito depuis le début de ses opérations en janvier dernier, selon le président exécutif du Lobito Atlantic Railway (LAR) et du Groupe Mota-Engil Angola, Francisco França.

Il y a 2.600 trains de voyageurs et 400 trains de marchandises, selon le quotidien angolais « Jornal de Angola », dans son édition de lundi (21).

Selon le responsable, l'efficacité des opérations a été consolidée grâce à l'utilisation d'un logiciel de signalisation électronique et de gestion de ligne.

Le responsable, qui s'exprimait en ligne lors d'une table ronde au « Sika Summit Angola 2024 », a déclaré que depuis la signature du contrat de concession, en novembre 2022, le consortium - composé des sociétés LAR, Transfigura et Mota-Engil, a réalisé une série d'investigations, de travaux préparatoires pour vérifier la ligne, aboutissant à l'étude géométrique et géotechnique afin de préparer en détail l'investissement nécessaire de l'actif susmentionné.

Actuellement, a-t-il expliqué, des travaux d'entretien sont en cours sur la ligne, consistant en la mise en place des ballasts, le nivellement et le réalignement géométrique de la ligne, sous la responsabilité de Mota-Engil, qui assume le rôle d'entrepreneur dans le contrat d'une durée de 30 ans.

Parallèlement, de lourds investissements sont en cours pour améliorer la ligne elle-même, qui consiste à souder les rails, à remplacer cinq ponts, à réparer et équiper des ateliers, ainsi qu'à améliorer les bâtiments des 70 gares.

« Nous avons utilisé des équipements de pointe que l'on trouve déjà en Angola. Le système de signalisation physique ne fonctionnait pas car une grande partie de l'équipement avait été volée ou vandalisée, c'est pourquoi aujourd'hui la ligne est exploitée via des systèmes de communication navigables tels que des radios VHS et des téléphones », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu'il s'agit d'un système virtuel largement utilisé dans le monde entier, qui permet de combler cette lacune, c'est-à-dire que les locomotives elles-mêmes sont équipées d'une technologie qui émet des signaux et "nous gérons la ligne ferroviaire".

Il a fait savoir que Lobito Atlantic Railway a récemment lancé un appel d'offres public international auquel participent 22 entreprises intéressées à fournir ce service soutenu par les réseaux de satellite et de fibre optique existants en Angola, au moment où elle installe des panneaux solaires et d'autres équipements dans toutes les gares, afin de fournir de l'énergie électrique aux signaux des répéteurs de télécommunications.

Francisco França a parlé, pour sa part, du transfert des actifs de l'État et d'environ 500 travailleurs au concessionnaire, soulignant qu'il s'agit d'un des processus les plus importants qui ont précédé le début des opérations.

Il a expliqué que le personnel biologique de l'entreprise compte 800 travailleurs, dont 408 viennent du Chemins de Fer de Benguela et 128 du Porto de Lobito.

Le corridor de Lobito est une route de passagers et de marchandises, composée d'infrastructures routières et ferroviaires, qui traverse l'Angola de Lobito à Luau, en passant par Kolwesi et Lumbumbashi, en République démocratique du Congo (RDC), entrant en Zambie par Chingola et se terminant à Ndola, où existent des liaisons ferroviaires vers les ports de l'océan Indien, Dar es Salam (Tanzanie), Beira (Mozambique) et Durban (Afrique du Sud).

Le contrat de concession, d'une durée de 30 ans et possibilité de prolongation pour 20 ans supplémentaires, prévoit la construction et l'exploitation de deux terminaux de fret pour soutenir les services ferroviaires, l'un à Lobito et l'autre à Luau, la gestion du port minéralier de la rive Est de la Baie de Lobito.