Tunisie: Tunisair fête ses 76 ans avec une vente flash inédite - Réductions jusqu'à 45 % !

Pour célébrer son 76e anniversaire, Tunisair lance une vente flash exceptionnelle, offrant des réductions jusqu'à 45 % sur les billets au départ et à destination de la Tunisie.

Dans le cadre de la célébration de son 76e anniversaire, Tunisair continue d'offrir à ses passagers des opportunités exclusives avec sa vente flash exceptionnelle. Après un lancement réussi ce lundi, la compagnie nationale a décidé de doubler les créneaux horaires pour permettre à un plus grand nombre de voyageurs de profiter des tarifs exclusifs.

Il ne reste plus que quatre jours pour être au rendez-vous de cette vente spéciale. Désormais, deux créneaux horaires sont disponibles chaque jour : le premier à 10h et le second à midi. Chaque créneau est limité à 76 minutes, offrant aux clients de Tunisair une occasion unique pour accéder à des offres imbattables et planifier leurs prochains voyages à des tarifs réduits.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Tunisair de remercier ses passagers pour leur fidélité et de leur permettre de célébrer cet anniversaire historique en profitant d'avantages exclusifs.

Soyez prêts à 10h ou à 12H (midi) pour ne pas manquer ces opportunités uniques !

À propos de Tunisair :

Fondée en 1948, Tunisair est l'une des plus anciennes compagnies aériennes au monde, représentant fièrement le drapeau tunisien à travers le monde et offrant à ses passagers une expertise et une sécurité reconnues depuis plus de sept décennies.

%

Conditions de Ventes :

·Réduction allant jusqu'à 45% sur le prix hors taxes des billets en aller-simple, aller-retour au départ et à destination de la Tunisie

·Période de vente : du 21 Octobre 2024 au 25 Octobre 2024, de 10h00 à 11h16 et de 12h00 à 12h16

Période de voyage : du 08 Novembre 2024 au 31 Mars 2025 (hors vacances scolaires)

·Destinations concernées : Chaque jour, une nouvelle sélection de destinations est proposée avec des réductions allant jusqu'à 45%

·Modification/annulation : Les conditions tarifaires en vigueur s'appliquent en fonction de la destination et l'offre choisie.

(Offre valable dans la limite des sièges disponibles)