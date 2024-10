Egypte: La 7è édition de la Semaine de l'eau du Caire

Sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi, la 7e Semaine de l'eau du Caire se tiendra sous le titre « Eau et climat : Bâtir des sociétés résilientes » pendant la période du 13 au 17 octobre 2024.

Thèmes de la 7e semaine de l'eau du Caire

La semaine de l'eau du Caire rassemble des experts du monde entier pour discuter des questions liées à la gestion de l'eau et au changement climatique. La 7e semaine de l'eau du Caire aborde cinq thèmes principaux : la gouvernance partagée de l'eau, la gestion des ressources en eau pour renforcer la résilience des communautés, l'innovation dans le financement des solutions de sécurité de l'eau, l'adaptation de l'eau et du climat à la résilience, la création de communautés intelligentes face au climat en termes de planification et de législation.

La 7e semaine de l'eau du Caire présente des visions unifiées qui reflètent les aspirations et les besoins des pays du monde, en particulier des pays africains, dans les domaines de l'eau et du climat.

Concours de la 7e semaine de l'eau du Caire

Au cours de la Semaine de l'eau, un certain nombre de concours scientifiques sont organisés chaque année, sous la forme de compétitions entre jeunes chercheurs et jeunes chercheuses.

Selon les dernières statistiques annoncées par le ministère de l'Irrigation, 13 chercheurs se sont qualifiés pour présenter leurs thèses dans le cadre du concours « Présentation des thèses de master et de doctorat en 3 minutes », qui s'adresse aux étudiants de troisième cycle, et 15 documents de recherche ont été acceptés pour être présentés dans le cadre du concours « Jeunes innovateurs dans le domaine de l'eau », qui s'adresse aux étudiants des écoles d'excellence en sciences et technologies « STEM ».

%

10 projets ont également été acceptés dans le cadre du concours « Meilleurs projets de diplômés ", et 11 projets et 26 idées ont été acceptés dans le cadre du concours " Soutenir les jeunes entrepreneurs ».

Exposition de la 7e semaine de l'eau du Caire

En marge des activités scientifiques de la Semaine de l'eau, une exposition est organisée. Elle est considérée comme une plateforme distinguée pour les institutions gouvernementales et privées qui présentent les derniers programmes, produits et innovations dans le domaine de l'eau, en mettant l'accent sur les secteurs du dessalement de l'eau, de l'énergie renouvelable et des derniers moyens technologiques dans la gestion de l'eau.

Les Activités

Dimanche : 10-13-2024

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a inauguré la 7è édition de la Semaine de l'eau du Caire, qui se tient jusqu'au 17 octobre sous le thème "L'eau et le climat... Bâtir des communautés résilientes", sous les auspices du président de la République Abdel Fattah Al-Sissi.

Un certain nombre de ministres du gouvernement égyptien, ainsi que de ministres et d'ambassadeurs de nombreux pays, des représentants de de certaines missions diplomatiques au Caire, et un groupe de gouverneurs ont assisté à cet événement.

La Semaine de l'eau du Caire rassemble les experts spécialisés du monde entier pour examiner les questions liées à la gestion de l'eau et aux changements climatiques.

La 7è édition de événement portera sur cinq sujets principaux, à savoir; la gouvernance de l'eau commune, la gestion des ressources en eau pour améliorer la résilience communautaire, l'innovation dans le financement des solutions de sécurité de l'eau et l'adaptation aux changements climatiques, et la construction des communautés intelligentes face au climat en matière de planification et de législation.

Il est aussi prévu de tenir des séances publiques et des ateliers, d'organiser de concours de recherche pour les étudiants diplômés et les jeunes entrepreneurs, et une exposition concentrant sur les solutions technologiques modernes dans plusieurs domaines tels que le dessalement de l'eau et les énergies renouvelables.

Au Nom d'Allah Le Miséricordieux,Vos Excellences, Messieurs les Ministres,

Chers ambassadeurs,

Chers représentants des délégations et des organisations,

Mesdames et messieurs,

Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture de la Semaine de l'eau du Caire dans sa septième édition sous le slogan "L'eau et le climat : construire des communautés résilientes". Cet événement annuel est devenu une plateforme internationale renouvelée visant à échanger des connaissances et des expériences, à construire des partenariats, soutenir la recherche scientifique et encourager l'innovation dans le domaine de la gestion des ressources en eau.

Nous avions une forte volonté d'organiser cet événement à temps, malgré les grands défis auxquels le monde est confronté. Compte tenu de l'importance de discuter des questions de gestion et de développement des ressources en eau, en particulier à la lumière de la crise croissante de la pénurie d'eau, pour des raisons et des facteurs naturels et humains, en plus des projets géants qui sont établis pour exploiter les fleuves internationaux de manière peu judicieuse, et sans tenir compte de l'importance de préserver la sécurité et la durabilité des ressources en eau internationales, conformément aux principes du droit international de l'eau, et ce qu'ils exigent en terme de notification préalable, d'échange d'informations et de consultation, de mener les études nécessaires, et d'assurer les besoins humains fondamentaux et ne pas endommager.

La date de la Semaine de l'eau du Caire coïncide cette année avec la Semaine africaine de l'eau et la Conférence hydrologique africaine, ce qui représente une impulsion pour discuter des questions liées à l'eau au niveau continental.

Mesdames et messieurs,

L'Égypte place l'eau comme l'une de ses principales priorités, puisqu'elle considère le Nil en tant qu'une question liée à la vie et à la survie du peuple égyptien, car il est la source principale d'eau de notre pays à plus de 98 %. Par conséquent, la préservation de cette ressource vitale est une question d'existence qui nécessite un engagement politique diligent, des efforts diplomatiques et une coopération avec les pays frères pour assurer la réalisation d'objectifs communs.

À la lumière du profond engagement de l'Égypte envers son identité africaine, l'Égypte a adopté de nombreuses initiatives et programmes continentaux liés à l'eau, ainsi, la présidence actuelle de l'Égypte du Conseil des ministres africains de l'eau "AMCOW", vient de réaffirmer cet engagement, à travers laquelle l'Égypte cherche à renforcer la coopération régionale dans le domaine de l'eau et à soutenir les efforts des États membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable liés à l'eau.

En outre, l'Égypte renforce la coopération bilatérale dans le domaine de l'eau avec de nombreux pays africains, en particulier les pays du bassin du Nil, en mettant en oeuvre divers projets financés purement par l'Égypte, tels que le creusement de puits, le désherbage des cours d'eau et la création de centres de prévision des pluies, la réhabilitation des ports et la construction de barrages de récupération de pluie.

Dans ce contexte, j'appelle la communauté internationale à accroître son soutien aux efforts des pays africains dans le domaine de la gestion des ressources en eau, et à fournir le financement et la technologie nécessaires pour mettre en oeuvre des projets et des programmes visant à assurer la sécurité en eau et le développement et à répandre la paix sur le continent africain.

Mesdames et Messieurs,

L'eau est le secret de la vie et la base de tout progrès et développement, aujourd'hui nous lançons un appel au monde entier depuis l'Égypte, don du grand Nil, pour que l'eau soit un droit pour chaque être humain sur la terre et qu'il est nécessaire d'élever la valeur de l'eau à l'ordre du jour international.

En conclusion, je voudrais vous remercier et vous souhaiter tous la bienvenue dans votre deuxième pays, l'Égypte. J'exprime également mon aspiration au succès de la Semaine de l'eau du Caire en proposant des recommandations capables de faire promouvoir l'agenda international de l'eau, de manière à soutenir nos aspirations en matière de développement et à assurer la prospérité et la stabilité mondiales.

Qu'Allah vous accorde la réussite en couronnant vos efforts de succès.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.