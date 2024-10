Angola: Appel à une plus grande valorisation des anciennes gloires

Luanda — L'ancien basketteur Miguel Lutonda, triple MVP africain, a déclaré, à l'ANGOP, à Luanda, qu'une plus grande valorisation est nécessaire pour les anciennes gloires du sport angolais, créant un grand impact sur la vie des futurs pratiquants.

Intervenant dans une interview qu'il a accordée samedi à l'ANGOP, à Luanda, et qui sera bientôt publiée intégralement, il défend l'immortalisation des réalisations des sportifs d'exception pour inspirer les nouvelles générations de talents.

L'ancien basketteur de Primeiro d'Agosto et de l'équipe nationale, considéré comme l'un des meilleurs basketteurs d'Afrique, regrette l'existence d'athlètes qui ont évolué dans le haut niveau, mais qui ne sont pas reconnu comme tel.

Avec plus de 40 titres collectifs et 31 titres individuels, l'actuel entraîneur adjoint de l'équipe nationale a participé à six des 11 titres africains remportés par l'Angola.

Cependant, il dit ne pas ressentir la récompense de ce qu'il a fait et fait pour l'évolution du sport en général et du basket en particulier.

« L'Angola a remporté le Championnat d'Afrique 11 fois grâce à de longues années de travail acharné. Ni moi ni les autres collègues impliqués dans tous ces exploits ne sommes ni vus ni retrouvés », a-t-il déploré.

Dans son cas en particulier, il a affirmé qu'il aimerait être honoré d'un symbole qui reflète au public qui est Miguel Lutonda et ce qu'il a fait en tant qu'athlète, afin qu'à l'avenir ses petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent le voir avec fierté.

Dans l'interview dans laquelle il a évoqué, entre autres, l'état du sport, la création d'une école nationale de formation et sa vision pour l'avenir, le général, comment il est traité dans le sport, a indiqué qu'il avait reçu des invitations pour jouer à l'étranger, mais avait plutôt choisi de rester en Angola.

Il a rappelé qu'à son apogée, il avait reçu des invitations à évoluer, par exemple au FC Porto (Portugal), il avait même essayé avec une équipe en Turquie, mais les valeurs des contrats étaient inférieures à celles établies par Primeiro d'Agosto.

Après avoir débuté au Grupo Desportivo de Nocal, suivi par ASA, Desportivo de Banca et Primeiro d'Agosto, l'ancien joueur a déclaré que l'équipe « militaire » représente tout ce qu'il est aujourd'hui.

Au service des « Agostinos » Miguel Timóteo Pontes Lutonda, 53 ans, a été deux fois MVP du Championnat d'Afrique des clubs.

Au niveau national, il a remporté neuf championnats nationaux, cinq Coupes d'Angola, huit Super Coupes et une Coupe Compal.

Il a également été élu MVP du Championnat National en 2003 et le 17 octobre 2012, il a disputé son dernier match officiel pour le Primeiro d'Agosto, contre le Recreativo de Libolo, pour la Coupe « Victorino Cunha ».

À la fin de ce défi, son maillot numéro 14 a été définitivement retiré des courts.

Avec ses 1,86 m, Lutonda a été le meilleure athlète de l'année en Angola pendant deux années consécutives (2001 et 2002).

Cette icône du sport et du basket-ball a notamment représenté l'Angola aux Jeux olympiques de 2000 et 2004, en plus de participer au Championnat du monde FIBA en 2002 et 2006.

Avec l'équipe nationale, il a remporté l'Afro-basket à Dakar (1997), Luanda (1999), Casablanca (2001), Alexandrie (2003), Alger (2005) et Luanda (2007).

Il a également remporté sept Coupes des Clubs Champions à Abidjan (2005), Lagos (2006), Luanda (2007), Sousse (2008), Kigali (2009), Salé (2011) et Malabo (2012).