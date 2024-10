Togo: Des innovations au service de l'agriculture

Le Marché des Innovations et Technologies Agricoles (MITA) a ouvert ses portes lundi à Lomé, sous le thème « Facilitation de l'accès aux technologies et innovations agricoles de gestion intégrée des ravageurs, pestes et maladies des plantes et des animaux ».

Cette rencontre réunit divers acteurs du secteur avec pour objectif de promouvoir l'utilisation de technologies modernes et de proposer des solutions innovantes au monde agricole pour relever les défis actuels et améliorer les rendements.

Dans son discours d'ouverture, Kanka-Malik Natchaba, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir une agriculture durable, résiliente et inclusive.

« Le gouvernement est résolument engagé à promouvoir une agriculture qui profite à l'ensemble des acteurs, notamment les producteurs », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant l'importance croissante des technologies digitales dans l'avenir de l'agriculture.

Ces innovations permettront de booster la productivité et de rendre les pratiques agricoles plus efficaces. Le Togo entend pleinement intégrer ces technologies pour accroître sa production tout en s'assurant que les solutions adoptées soient adaptées aux réalités locales et contribuent à l'essor de tous les acteurs, notamment les petits producteurs.

Le ministre Kanka-Malik Natchaba a également évoqué les efforts déployés par les autorités à travers des initiatives comme le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest. Ce dernier a permis la diffusion de nombreuses technologies agricoles, dont certaines ont déjà montré des résultats probants.

Parmi celles-ci figurent des équipements tels que l'égreneuse multifonctionnelle, les tracteurs et la décortiqueuse de graines, ainsi que des innovations plus spécifiques comme les séchoirs solaires et le mini-tracteur adapté aux sols.

Plus de 225 000 agriculteurs ont été ciblés, couvrant environ 120 000 hectares de terres cultivées.

Ces efforts ont également permis d'améliorer significativement le taux de couverture en semences certifiées, passant de 4 % à 12 % pour le maïs et de 6 % à 15 % pour le riz.

Dans un contexte mondial marqué par des défis alimentaires croissants, la question de la souveraineté alimentaire est devenue une priorité pour de nombreux pays, dont le Togo.

M. Natchaba a souligné l'importance d'adopter des solutions novatrices pour assurer une agriculture durable capable de répondre aux besoins des populations tout en préservant les ressources naturelles.

L'agriculture, pilier de l'économie togolaise, offre également de nombreuses opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes, que ce soit dans les exploitations agricoles ou dans les secteurs connexes comme l'agro-industrie.

Avec l'introduction de nouvelles technologies et l'amélioration des pratiques agricoles, le secteur devient une source prometteuse d'emplois et de développement économique, contribuant à la lutte contre la pauvreté.