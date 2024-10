Guinée: Transition - Remise officielle d'équipements informatiques au MATD et lancement de la campagne d'éducation civique

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'appui à la transition et aux processus électoraux (STEP) en Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation (MATD) en partenariat avec le consortium pour les élections et le renforcement du processus politique (CEPPS): la fondation internationale pour les Systèmes électoraux (IFES) et le National démocratic Institute (NDI) avec le soutien financier du gouvernement américain à travers l'agence américaine pour le développement international (USAID) a officiellement lancé la campagne nationale d'éducation civique ce lundi 21 octobre 2024 à Conakry.

Selon les organisateurs, l'objectif est d'Informer et sensibiliser les citoyens en particulier les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, sur leurs droits et devoirs civiques; Utiliser des outils inclusifs tels que des vidéos en langue des signes, des supports en braille, et des guides visuels pour atteindre les communautés rurales et à faible taux d'alphabétisation.

Prenant la parole au nom du consortium, Madame Randa Farhat, Directrice résidente du NDI a dit que le programme STEP qui a une durée de quatre ans, poursuit deux objectifs majeurs.

"Le premier vise à renforcer un processus de transition inclusif, transparent et crédible, propice au retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Parlant de ce premier objectif, l'IFES travaille main dans la main avec le MATD et le CNT pour appuyer l'élaboration d'un cadre légal consensuel et inclusif à travers le déploiement des experts nationaux, régionaux, et internationaux et l'organisation de plusieurs ateliers, rencontres, symposium, et la réalisation du voyage d'étude au Ghana avec les cadres des deux structures, plusieurs analyses juridiques ainsi que la réalisation d'une importante étude sur les mode alternatifs de résolution des conflits électoraux en matière électorale pour la HAC, le MATD et les OSC. Dans ce même ordre, l'IFES a appuyé les efforts du PN-RAVEC dans l'élaboration des textes juridiques du programme, la sensibilisation des populations, la formation des parties prenantes et la fourniture des équipements et autres matériels informatiques dont la remise officielle au MATD se fera au cours de cette cérémonie", a-t-elle entamé.

Poursuivant, elle a fait savoir que le second a pour but d'encourager une participation pacifique et éclairée des citoyens à la transition et aux processus politiques et électoraux, non seulement en tant qu'électeurs mais aussi en tant que candidats.

Pour sa part, M. Théo Thorpe, directeur adjoint de l'USAID a tout d'abord félicité IFES et NDI pour le travail abattu dans l'élaboration des matériels, et les éducateurs civiques dans l'ensemble de la société civile et media en Guinée, qui vont les utiliser bientôt dans les campagnes de sensibilisation.

"L'USAID soutient l'éducation civique et électorale parce que nous croyons que la démocratie ne repose pas seulement sur les lois ou les institutions. Elle repose sur le peuple. Un peuple informé, engagé, et prêt à participer à la construction de l'avenir de sa nation. Des citoyens qui comprennent et exercent leurs droits et libertés ainsi que leurs devoirs et responsabilités dans le respect des lois, sont capables de prendre des décisions qui reflètent leurs valeurs et leurs aspirations, et de bâtir une société où la liberté, la justice et l'égalité prospèrent. Le rôle de l'éducation civique et électorale est fondamental. Lorsque les citoyens sont bien informés, ils ne sont pas seulement mieux préparés à faire des choix raisonnés, mais ils sont également conscients de la manière dont ils peuvent contribuer au développement de leurs communautés, défendre leurs droits et promouvoir les valeurs démocratiques. Cela ne profite pas seulement aux individus, mais à l'ensemble du pays, en créant une base de confiance, de stabilité, de cohésion sociale et de prospérité", a-t-il indiqué.

Et M. Théo Thorpe de poursuivre: "Les États-Unis réitèrent l'importance de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel, et sont fiers de travailler main dans la main avec le peuple Guinéen dans ces efforts Nous nous engageons à accompagner et à soutenir le peuple de Guinée dans sa quête d'une transition réussie et pacifique".

L'honneur est revenu à M. Mountaga Sylla, Directeur pays IFES, la présentation des outils, matériels et messages d'éducation civique et électorale produits le NDI, IFES, le MATD et les partenaires de mise en oeuvre. Mais aussi du matériel et des équipements informatiques pour le Programme National de Recensement Administratif à Vocation d'État Civil (PN-RAVEC).

"Nous avons mis au point des outils numériques, tels que des vidéos de sensibilisation, des tutoriels et des campagnes sur les réseaux sociaux", a-t-il précisé.

Cette intervention a été suivie par la remise officielle des matériels et équipements informatiques au MATD pour soutenir la campagne nationale. Ce lot est composé entre autres, de 3.000 tablettes Samsung A9 et deux serveurs, des ordinateurs avec une grande capacité de stockage.

Dans son discours, El hadj Ibrahima Kalil Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a au nom du gouvernement de la transition remercié IFES pour les efforts qu'elle déploie pour la réussite de la transition.

Pour le ministre, l'éducation civique des citoyens et l'éducation électorale des électeurs constituent un puissant outil de promotion de la démocratie et de la citoyenneté. "Cette campagne est participative, inclusive et non partisane", rassure le ministre avant de lancer la campagne d'éducation civique et électorale.