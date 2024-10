Afrique: Le Président de la CAF se réjouit de la proposition de l'Ethiopie d'accueillir l'AFCON 2029

Addis Ababa — Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Tlhopane Motsepe, a exprimé son enthousiasme quant au projet de l'Éthiopie de soumettre une proposition pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (AFCON) 2029 (AFCON 2029).

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, le président a remercié le gouvernement et le peuple éthiopiens pour leur hospitalité chaleureuse et compatissante et leur sens de l'amour.

"L'Éthiopie est notre maison à tous. Chaque fois que je descends de l'avion, que je suis en Éthiopie et que les gens me disent "Bienvenue en Éthiopie", je leur réponds : "Ne dites pas "Bienvenue en Éthiopie", mais "Bienvenue chez vous" et l'accueil est toujours très chaleureux. Dites "Bienvenue chez vous" et l'accueil est toujours incroyablement chaleureux.

Il a noté que ce pays a une fière histoire de football et a exprimé un grand honneur d'accueillir la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF dans l'un des plus beaux pays et villes - non seulement en Afrique, mais dans le monde. "Nous sommes très heureux de l'intention de l'Éthiopie de soumettre une proposition pour accueillir l'AFCON 2029", a-t-il ajouté.

Notant que l'avenir du football éthiopien est prometteur, il a exprimé ses meilleurs vœux pour la candidature de l'Éthiopie à l'organisation de l'AFCON 2029. Il a encouragé le gouvernement éthiopien et la Fédération de football à travailler en étroite collaboration pour prendre des décisions opportunes concernant la proposition de l'Éthiopie.

D'autre part, le président a déclaré que le succès du football dépendait de ce qui se passait en Éthiopie et dans tous les pays d'Afrique. Nous avons réussi dans certains pays. Dans d'autres, nous ne connaissons pas le succès que nous souhaiterions.

Je pense que l'Éthiopie a la chance d'avoir un Premier ministre comme Abiy Ahmed, qui aime le football et qui est un leader engagé et orienté vers l'action.

En outre, le président a souligné que la CAF a pour objectif de faire du football africain l'un des meilleurs au monde.

Plus tôt dans la journée, lors de l'ouverture de la 46e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) en Éthiopie, le président Taye Atske Silassie a demandé à la CAF de soutenir la candidature de l'Éthiopie à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029.