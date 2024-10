Afrique: Le Président de la FIFA invite les pays africains à investir dans les jeunes talents

Addis Ababa — Le Président de la FIFA, Giovanni Vincenzo Infantino, a encouragé les pays africains à investir davantage et à libérer le potentiel des jeunes footballeurs du continent.

Dans son discours d'ouverture de la 46ème Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui se tient à Addis Abeba, le Président de la FIFA a indiqué que le football africain a évolué et s'est renforcé. M. Infantine a souligné la nécessité d'investir dans la jeunesse et de créer des opportunités, non seulement dans une ou deux parties du monde, mais dans le monde entier.

À cet effet, le président a exhorté les nations africaines à renforcer leurs investissements dans les jeunes talents. "Je vous encourage tous à continuer à investir dans le football des jeunes. Parce que ces enfants, ces filles et ces garçons qui participeront à ces compétitions de jeunes, ces Coupes du monde des moins de 17 ans, seront les stars de demain. Et ils feront en sorte que, tôt ou tard, un pays africain puisse lui aussi remporter la Coupe du monde", a-t-il espéré.

Mentionnant que le Maroc est prêt à accueillir la Coupe du monde de la FIFA en 2030, ce qui ferait du pays la deuxième nation africaine à accueillir la Coupe du monde, Infantine a noté que nous attendons tous le Maroc avec impatience.

Translation results

L'Afrique du Sud a été le premier pays africain à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2010.

%

S'exprimant sur les investissements de la FIFA qui se concentrent sur cinq domaines du football, le président a souligné que le premier est le développement du football qui est passé de 250 000 USD à 2 millions USD par an.

"Cet argent est investi par vous tous dans le développement du football, et vous pouvez le voir parce que vous le savez quand vous jouez maintenant les éliminatoires de l'AFCON ou de la Coupe du Monde, il n'y a plus de match facile. Tout le monde devient plus fort. Il a également mentionné un autre investissement dans le programme de développement des talents dans le cadre du développement du football.

"Nous avons investi dans le développement de l'arbitrage dans le cadre de ces investissements. Nous avons investi dans le développement de l'arbitrage dans le cadre de ces investissements et nous pouvons voir les résultats au niveau africain, mais aussi au niveau des équipes africaines au niveau mondial", a-t-il expliqué.

Pour la première fois, neuf ou dix pays africains participeront à la Coupe du monde 2026. Nous avons doublé le nombre de pays africains participant à la Coupe du monde, ce qui stimule évidemment les investissements et le développement du football dans toute l'Afrique.