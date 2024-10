Gabon: Chimène Massounga Nzamba, la femme qui fait bouger Ntoum à travers son combat et ses oeuvres caritatives et sociales

À travers son combat et ses œuvres caritatives et sociales, Chimène Massounga Nzamba, présidente de la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum (FHAN 2), une charmante commune à 50 kilomètres de la capitale gabonaise, devient une véritable source d'inspiration pour de nombreuses générations, parce qu'elle a le sens de l'engagement dans la collectivité, qui n'est autre que le prolongement d'une éducation ancestrale dispensée aux petites filles gabonaises.

C'est en tout cas l'impulsion qu'elle veut donner, depuis plusieurs années, pour apporter l'aide nécessaire aux plus fragiles et réunir des jeunes sur un terrain de sport afin de transmettre, et de la plus belle manière, des valeurs de respect, de tolérance et de coopération. Un événement sportif a été goupillé en août dernier et il a connu un franc succès !

La commune de Ntoum, bien qu'éloignée du tumulte de Libreville, est un véritable paradis terrestre. Les rues tranquilles, les pharmacies, l'église Saint-Thomas et les supermarchés composent le visage accueillant de cette ville de plus de 10.000 habitants. Le restaurant-hôtel Santa Barbara ajoute une touche de sophistication, tandis que le marché municipal et l'usine de ciment reflètent l'activité économique de la contrée.

Mais pourquoi découvrir Ntoum plutôt qu'une autre agglomération au Gabon ? Il faut dire que cette commune possède une histoire qui est propre et des personnages qui continuent a forgé sa réputation et a contribué à sa renommée.

%

Et Madame Chimène Massounga Nzamba mérite d'être citée !

Cette splendide et ravissante dame au grand cœur est à l'origine de la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum (FHAN 2), pour aider les plus démunis. Comme quoi, « le bien ne se dit pas. Le bien se fait », pour paraphraser Gino Bartali, coureur cycliste italien, double vainqueur du Tour de France, qui a risqué sa carrière et sa vie, pour sauver des juifs italiens de la déportation.

Elle compte à son actif plusieurs œuvres caritatives et sociales dans le 2e arrondissement du chef-lieu du département du Komo-Mondah.

Une expérience humaine très intense saluée par les habitants du 2e arrondissement de Ntoum.

L'univers sportif, avec ses héros, ses victoires et ses défaites, a toujours captivé l'attention du grand public. Mais au-delà du spectacle et de la performance, de plus en plus des hommes et des femmes utilisent leur influence pour faire bouger les lignes. Le sport étant un formidable vecteur de changement social.

Et Madame Chimène Massounga Nzamba s'est engagée en août dernier avec sa Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum (FHAN 2). Et son engagement a fait la différence.

Une première édition qui fut un coup de maître au regard du thème du tournoi : « Jeunesse active pour un développement communautaire ». Durant près d'un mois, les jeunes se sont familiarisés avec la pratique du sport en s'adonnant à des activités saines.

Plusieurs équipes ont pris part à cette première édition.

La finale du tournoi de football s'est jouée, le 25 août dernier, au stade de la localité en présence des autorités locales ainsi que nombreux supports et sympathisants des équipes engagées.

Le PK18 est à inscrit son nom en qualité de premier vainqueur de cette première édition du tournoi « Jeunesse active pour un développement communautaire sain » en battant l'équipe de Village Économique de Nkok (2-0).

L'altruisme et la générosité de Chimène Massounga Nzamba envers les siens

Chimène Massounga Nzamba a une fois de plus ouvert son cœur à ses jeunes « frères et sœurs », à travers diverses donations favorablement accueillies par les bénéficiaires.

Des gestes de charité qui lui valent d'être surnommée la « Mère Teresa du 2e arrondissement de Ntoum ».

Avec son Comité exécutif, elle a également procédé à la distribution gracieuse de kits scolaires à plusieurs jeunes de la contrée en prévision à la rentrée scolaire 2024-2025.

Et lorsqu'on lui demande pourquoi elle fait tout cela avec peu de moyens, Chimène Massounga Nzamba répond avec un sourire ravageur : « Nous voyons le Christ dans les malades et dans ceux qui souffrent. Nous le voyons dans les pauvres ». L'Évangile dit : « J'avais faim, et tu m'as donné de la nourriture ; J'avais soif, et tu m'as donné à boire... », « c'est l'essence même d'être membre de la Fédération des habitants du 2e arrondissement de Ntoum (FHAN 2) ».

Un exemple à suivre au Gabon, dans un contexte où le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), prône le changement des mentalités, le patriotisme et le vivre-ensemble pour un véritable « essor vers la félicité ».