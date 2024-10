Ile Maurice: Le déficit se creuse à Rs 19,2 milliards en août 2024

Rs 19,2 milliards. C'est le déficit de la balance commerciale pour le mois d'août 2024. Ce qui représente une hausse de 9,2 % comparée au mois précédent (Rs 17,4 milliards) et de 10,4 % par rapport à la même période en 2023 quand le déficit s'élevait à presque Rs 17,2 milliards. Cette situation déficitaire de la balance commerciale est le résultat des importations du pays qui, d'une année à l'autre, augmentent de manière conséquente et ce, par rapport aux exportations du pays qui sont toujours à la traîne.

Pour preuve, alors qu'en août 2023, la valeur d'exportations était de Rs 9,7 milliards, elle n'a que légèrement augmenté pour passer à Rs 10 milliards en août 2024, soit Rs 302 millions de plus. En revanche, les importations ont de leur côté grimpé de plus de Rs 2 milliards, soit Rs 29,3 milliards en août 2024, contre Rs 27 milliards pour la même période l'année dernière. En juillet 2024, elles s'élevaient à Rs 27,5 milliards.

Une lecture de ce tableau montre que les exportations domestiques comptaient pour Rs 5,6 milliards de la totalité des exportations, avec Rs 3,9 milliards pour la vente des carburants pour les navires et autres activités du bunkering, et de Rs 2 milliards pour les réexportations. Dans la même foulée, on relève que c'est la vente de produits pétroliers, l'achat de produits alimentaires, et l'importation de véhicules et d'équipements de transport qui explosent le chiffre d'importation pour le mois de juin, représentant presque 65 % de sa valeur totale. Comme on peut s'attendre, l'Afrique du Sud demeure à ce jour le principal partenaire commercial qui a exporté vers Maurice pour une valeur de Rs 1,3 milliard en août 2024, suivie de Madagascar (Rs 855 millions), les États-Unis (Rs 738 millions), la France (Rs 685 millions) et le Royaume Uni (Rs 679 millions), en autres.