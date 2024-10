Soudan: Fin de la visite au pays du Directeur de l'OIT - Nous fournirons ce qui est nécessaire pour surmonter les effets de la guerre au Soudan

Port-Soudan — Le directeur pays , chef de la délégation de l'Organisation internationale du travail-OIT, SE.Khumbula Ndaba a déclaré que sa délégation travaillera conformément aux pouvoirs qui leur sont accordés par l'OIT et à la portée du mandat de l'organisation pour fournir tout ce qui est nécessaire pour aider le Soudan à surmonter les effets de la guerre.

Il a déclaré : « Nous fournirons une aide, un soutien psychologique et social, une formation et un renforcement des capacités, et nous encouragerons le dialogue communautaire », en plus de réhabiliter les systèmes institutionnels du travail et d'améliorer l'environnement de travail en nous concentrant sur le segment des déplacés, que ce soit à Khartoum, Port Soudan ou ailleurs.

Dans des déclarations de presse conjointes avec le ministre du Travail et de la Réforme administrative à l'issue de sa visite à Port-Soudan -commencée samedi, Ndaba a exprimé son espoir que le rythme de la consolidation de la paix s'accélère et que la vie revienne à la normale.

Il a souligné que sa visite au Soudan a permis d'aborder un certain nombre de questions et de défis qui préoccupent le citoyen soudanais, ainsi que d'examiner comment trouver des solutions appropriées à la question du travail et des travailleurs à la lumière de la situation actuelle dans le pays et des effets négatifs de la guerre et des destructions qu'elle a provoquées dans les infrastructures et les installations publiques et privées.

Il a renouvelé ses félicitations au Soudan pour son adhésion au Conseil d'administration de l'OIT, notant qu'il s'agit d'une bonne occasion de présenter la crise soudanaise à la communauté internationale et d'attirer le soutien et l'assistance de toutes les Nations Unies et des organisations internationales pour atténuer la crise et la souffrance des Soudanais.

Le directeur pays de l'OIT a évoqué les avantages de l'ouverture du bureau de l'OIT à Port-Soudan, indiquant que cela contribuerait à simplifier et à accélérer le rythme de travail et la coordination avec le siege permanant de l'OIT et ses bureaux régionaux et sous-régionaux.

Il est à noter que le Directeur pays de l'OIT Khumbula Ndaba est également directeur de l'OIT pour la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, Djibouti, l'Éthiopie et représentant spécial de l'OIT auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, il était accompagné de M. Steven, directeur technique des projets.