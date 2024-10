Sénégal: BRVM - Hausse hebdomadaire de 0,33% de la capitalisation boursière globale.

La capitalisation boursière globale (marché des actions et des obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 0,33% durant la semaine du 14 au 18 octobre 2024 par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Cette capitalisation s'est établie à 20 277,75 milliards FCFA contre 20 211,94 milliards FCFA le 11 octobre 2024. Selon CGF Bourse, depuis le 2 janvier 2024, cette capitalisation s'est accrue de 10,99%.

La hausse hebdomadaire de la capitalisation globale est entrainée par celle du marché des actions avec 1,16% à 9 703,58 milliards FCFA là où celle du marché obligataire s'est repliée de 0,43%.

Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il a légèrement évolué, se situant à 10,34x contre 10,33x le 11 octobre 2024. Pour sa part, le rendement moyen du marché est en régression, passant de 8,86% le 11 octobre 2024 à 8,68% le 18 octobre 2024.

Selon CGF Bourse, l'action la Société Multinationale de Bitumes (SMB) a enregistré une performance de 9,17% durant la semaine écoulée suite à des transactions réalisées sur 1 120 titres contres 8 601 titres échangés une semaine plus tôt. « Cette performance a ainsi contribué à réduire la perte de 7,69% enregistrée par le titre lors de la semaine de cotation du 07 au 11 octobre 2024 », souligne la SGI dans sa Revue. La SMB a enregistré un résultat net en hausse de 14,44% au premier trimestre 2024 à 2,92 milliards FCFA contre 2,55 milliards FCFA au premier trimestre 2023.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de CGF Bourse est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 9,17% à 13 100 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,63% à 1 130 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,58% à 800 FCFA).

Quant à la plus forte baisse hebdomadaire, elle est le fait de la SOLIBRA Côte d'Ivoire (-23,08%). Selon CGF Bourse, l'action du brasseur ivoirien SOLIBRA a entamé une phase baissière après avoir enregistré deux semaines consécutives de hausses (+32,24% entre le 27 septembre et le 04 octobre et +34,76% entre le 04 et le 11 octobre) portées par l'insistance des acheteurs suite au fractionnement de l'action intervenu le 30 septembre 2024 divisant le cours de l'action par 10 et portant le nombre de titres détenus par les porteurs à 10 actions nouvelles contre une action ancienne. « Durant la semaine, 3 627 actions SOLIBRA ont été échangés contre 14 180 actions la semaine précédente et le cours du titre a baissé de 23,08% », précise la Revue de la SGI.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 14 au 18 octobre 2024 avec une capitalisation boursière de 10 552,48 milliards FCFA contre une capitalisation de 10 574,16 milliards FCFA au 11 octobre 2024 soit une régression de 0,21%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital de l'obligation « TPCI.O39 - TPCI 5,75% 2019-2026 » et par la baisse du prix de l'obligation « TPCI.O56 - TPCI 5,90% 2020-2030 » (-14,44%).

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 695,22 millions FCFA contre 2,54 milliards FCFA la semaine précédente soit une régression de 72,64% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés.

Les échanges sur le marché ont principalement concerné 44 803 titres de l'emprunt obligataire « CRRH.O10 - CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 » pour une valeur de 447 millions FCFA transigée.

Durant la semaine du 14 au 18 octobre 2024, les émissions de titres publics des Etats de l'UEMOA ont été réalisées par les trésors publics de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger, du Bénin et du Sénégal. Ainsi, note CGF Bourse dans sa Revue, les cinq émetteurs de la semaine ont pu lever sur le marché monétaire un montant global de 150,5 milliards FCFA pour un montant global de 154,9 milliards FCFA initialement sollicité auprès des investisseurs. Les investisseurs ont soumissionné pour un montant global de 170 milliards FCFA. Ce qui représente un taux de couverture de 109,77%. Le montant global retenu par les deux émetteurs qui s'élève à 105,5 milliards FCFA a représenté un taux d'absorption de 88,55%.