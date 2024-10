Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Octobre 2024

Gabon: Justice et lois - Le projet de Constitution rendu public

Le très attendu projet de Constitution au Gabon a été rendu public et était partagé mardi par de nombreux médias locaux, moins d'un mois avant le référendum prévu le 16 novembre, prochaine étape-clé du retour au régime civil promis par la junte après le coup d'Etat de 2023. Après son adoption en Conseil des ministres jeudi dernier, le gouvernement de transition a finalement rendu public le texte de la nouvelle loi fondamentale dans la soirée de lundi. "Le projet de Constitution, fruit de vos contributions lors du dialogue national, est désormais disponible. Je vous invite à l'examiner avec soin, à en comprendre pleinement les enjeux et à prendre le temps de réfléchir en toute sérénité", a commenté le président de transition, le général Brice Oligui Nguema en partageant le texte sur le réseau social X. La nouvelle loi fondamentale consacre entre autres un mandat de sept ans renouvelable une seule fois, avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort, sans Premier ministre. (Source : alibreville.com)

Cote d'Ivoire : Inscription frauduleuse sur la liste électorale - Le président de la Cei met en garde

Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, était l'invité de la tribune « Press Club » de l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (Unjci) ce mardi 22 octobre 2024, à la Maison de la presse sise à Abidjan-Plateau. Le thème de cette tribune de l’Unjci avait pour thème : « Mode opératoire de la liste électorale de 2024-2025 ». A l’occasion, il a rappelé les règles qui encadrent les sanctions applicables en cas d’inscription frauduleuse. A l’écouter, l’article 9 du Code électoral indique que quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile ni sa résidence ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an, et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs Cfa. Aussi a-t-il prévenu que la commission chargée des élections peut ordonner sa radiation de la liste électorale de la circonscription concernée. Sur les conditions pour un citoyen de demander son inscription sur la liste électorale, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a soutenu qu’il faut absolument être Ivoirien. (Source : allafrica.com)

Sénégal : CAN de Beach Soccer- Les Lions dominent le Mozambique 6-3 et se qualifie pour les demi-finales

Hurghada (Égypte), le 20 octobre 2024 - Les Lions de la Téranga ont été battus ce dimanche par les Mourabitounes de la Mauritanie pour leur premier match de la Coupe d`Afrique des Nations de Beach Soccer.Les Lions de la Teranga du Sénégal ont validé ce mardi 22 octobre 2024 leur ticket qualficatif pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Les joueurs du coach Oumar Ngalla Sylla ont battu le Mozambique 6-3, validant par la même occasion leur qualification dans le dernier carré du tournoi continental. La compétition se joue actuellement en Egypte. Après une entrée en matière ratée avec une défaite face aux Mourabitounes de la Mauritanie, les Lions de la Teranga s’étaient montrés à la hauteur des enjeux en dominant, lors de leur deuxième match, le Malawi 6-1. (Source : adakar.com)

Mali : Soupçons de non-respect de l’échéance de remboursement d’un prêt de 6,2 Milliards de Fcfa- L’Audience des anciens directeurs de la Cmdt renvoyée sine die

Plusieurs anciens présidents directeurs généraux (Pdg) de la Compagnie malienne pour le développement du textile (Cmdt) étaient attendus le lundi 21 octobre 2024, à la Cour Suprême pour justifier leur gestion des départs volontaires à la retraite dans le cadre du plan social de 2003.L’audience, initialement prévue à huis clos, a été reportée à une date ultérieure, selon un avocat présent sur place, sans plus de précisions. Parmi les anciens PDG concernés figurent Ousmane Amion Guindo, Kalfa Sanogo, Baba Berthé et Tiéna Coulibaly, accusés de détournement de fonds et de non-respect de l’échéance de remboursement d’un prêt de plus de 6,2 milliards de fcfa dus aux agents licenciés, aujourd’hui regroupés en collectif. (Source : Soir de Bamako)

Tchad : Elections législatives de Décembre prochain - Succès Masra veut boycotter

Succès Masra, le président du premier parti d’opposition au Tchad, a annoncé son refus de participer aux élections législatives et communales prévues le 29 décembre, s’insurgeant contre un scrutin joué d’avance. « Les Transformateurs [le nom de son parti] ne participeront pas aux élections législatives de décembre », a-t-il déclaré dimanche 20 octobre devant ses militants. Succès Masra s’exprimait lors d’une cérémonie de commémoration du 20 octobre 2022. Ce jour-là, au moins trois cents jeunes qui manifestaient contre le maintien de la junte militaire légitimant le président Mahamat Idriss Déby avaient été tués par balles par les forces de l’ordre, selon des Ong nationales et internationales. Le pouvoir avait quant à lui fait état d’une cinquantaine de victimes, sans donner de bilan plus précis (Source : Le Monde avec Afp)

Guinée : Forum multilatéral sur la politique industriel - Bah Oury en route pour Ryad

C’est une annonce de dernière minute ! Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah est en route pour Ryad. Selon une note de la Primature consultée par Africaguinee.com, le chef du gouvernement prendra part au Forum multilatéral sur la politique industrielle qui s’ouvre demain mercredi 23 octobre 2024 dans la capitale saoudienne. Le premier ministre est accompagné de la ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME. Pendant les deux jours du forum (23 et 24 octobre), l’émissaire du président Doumbouya va partager la vision de Simandou 2040, et essayer de susciter l’intérêt autour de la politique nationale de développement industriel, adoptée en 2023. A noter que c’est le premier déplacement de membres du Gouvernement à l’étranger depuis la décision prise le 10 octobre dernier, par le Général Mamadi Doumbouya, suspendant les missions des ministres à l’étranger. ( Source :africaguinee.com)

Togo : Partenariat avec la BADEA- Le chef de l’Etat a reçu Sidi Ould Tah

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, s’est entretenu ce 21 octobre 2024, avec le Directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). Sidi Ould Tah a partagé avec le chef de l’Etat, la situation de la BADEA et l’état du partenariat entre notre pays et son institution. « J’ai eu l’honneur d’être reçu par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. L’objet de cette audience était de présenter à Son Excellence, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, les derniers développements au sein de la Banque, mais aussi les perspectives de partenariat avec le Togo » a-t-il précisé. (Source : alome.com)

Niger : Interdiction de la chicha à Niamey - Opération musclée de la police à Niamey

Le Service central de protection des mineurs et des femmes de la police nationale a procédé à des saisies et des interpellations dans le cadre de ses opérations de lutte contre la dépravation des mœurs et la délinquance juvénile, dans la ville de Niamey, a annoncé la Cheffe de cette division, la commissaire Zouéra Hassane Haousseizé. Au total 51772 produits, appareils et accessoires de chicha dont 13978 bouteilles de Chicha, 17153 produits de Chicha auxquels s’ajoutent 14622 tuyaux de chicha, 1233 pipettes, 849 têtes de chicha, 798 charbons, 1477 aluminiums, 650 pinceaux de chicha et 950 bouchons de chicha ont été saisis, a-t-elle précisé. (Source : Anp)