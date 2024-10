Egypte: Le président Al-Sissi se dirige vers la Russie pour participer au sommet des BRICS

Le président Abdel Fattah Al-Sissi se rend, aujourd'hui mardi, en Russie Fédérale pour participer au sommet du groupe des BRICS, tenu dans la ville de Kazan, dans le cadre de la participation, pour la première fois, de l'Égypte en tant que membre du groupe depuis qu'elle l'a officiellement rejoint au début de cette année.

Selon le porte-parole de la présidence, Al-Sissi évoquera, lors du sommet, la vision et les positions de l'Égypte envers un certain nombre de sujets et de questions importants aux niveaux international et régional, en particulier les moyens de renforcer la coopération entre les pays du groupe de manière qui assure le développement d'une action multilatérale et contribue à relever les défis complexes auxquels le monde est confronté sur les plans politique et économique, ainsi que la réforme de l'architecture du système financier international pour atteindre l'équilibre souhaité, notamment en ce qui concerne le renforcement de la voix et des intérêts des pays en développement dans diverses instances à la lumière de la montée des conflits internationaux.

Le discours d'Al-Sissi portera également sur les questions liées au changement climatique et les moyens de soutenir la coopération économique et de développement entre les pays du groupe.

Le porte-parole a ajouté que le président expliquerait la position constante de l'Égypte concernant les développements actuels dans la région du Moyen-Orient, ainsi que les efforts inlassables et intensifiés de l'Égypte pour calmer la situation et empêcher l'expansion du conflit et sa transformation en guerre régionale, ce qui constitue un grave danger pour les capacités des peuples de la région ainsi que pour la paix et la sécurité régionales et internationales.

Le président participera également au sommet "BRICS Plus", qui comprend, outre les États membres des BRICS, des pays et des organisations internationales influents et amis du groupe et soulignera l'importance des réunions "BRICS Plus" pour renforcer Coopération Sud-Sud.

Al-Sissi doit également rencontrer le président russe Vladimir Poutine et un certain nombre de présidents et dirigeants participant au sommet, pour discuter des relations bilatérales entre l'Égypte et ces pays, ainsi que des situations régionales et internationales d'intérêt commun.