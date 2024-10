Afrique: Le Forum Galien mise sur les étudiants pour mettre l'IA au service de la santé

Dakar — La 7e édition du Forum Galien a démarré mardi à Dakar par un panel portant sur des opportunités offertes par l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, avec la participation de jeunes de divers secteurs, principalement des étudiants en médecine, pharmacie ou dans les métiers du numérique.

"Chers étudiants, chers modérateurs et experts en leadership et en intelligence artificielle, jeunes leaders brillants, étudiants venus de plus de 16 pays d'Afrique, vous êtes la force vive dont notre continent a besoin pour le changement", a lancé la présidente de l'association Galien Africa, Eva Marie Coll Seck, s'adressant aux participants à l'ouverture de la rencontre.

L'innovation et l'intelligence artificielle "sont essentielles" face aux crises climatiques et environnementales et leurs incidences sur la santé, "mais c'est par le leadership éclairé et la collaboration entre vous, au-delà des frontières, au-delà des cultures, que nous ferons face à ces réalités", a-t-elle déclaré.

"Nous n'avions pas vos outils technologiques au cours de notre formation, de nos recherches et de notre pratique, vous devriez profiter des innovations au service de la santé des populations", a insisté Eva Marie Coll Seck à l'endroit des participants.

En utilisant l'intelligence artificielle, il est possible de "créer des systèmes de réponse aux urgences sanitaires climatiques plus efficaces et résilients en Afrique", a-t-elle souligné.

L'ancienne ministre de la Santé du Sénégal juge que les étudiants aux métiers de la santé ont "un rôle important à jouer" dans ce contexte marqué par les questions relativement au changement climatique et à l'intelligence artificielle, problématiques représentant non seulement le présent, mais également l'avenir.

"Il est presque aujourd'hui indispensable, et je ne veux pas exagérer en disant même criminel, de ne pas mettre dans les curricula des étudiants et des élèves tout ce qui a trait au changement climatique qui a une incidence certaine sur la santé des populations, parce que c'est réellement quelque chose qui va faire partie de leur vie", a-t-elle noté.

Selon la présidente de l'association Galien Afrique, "l'éducation est extrêmement importante, mais également toutes les campagnes de sensibilisation qui pourraient se faire pour que l'on puisse avoir une bonne écoute au niveau aussi des communautés".

L'expert consultant en innovations Mandiaye Ndao, traitant du thème "IA et solutions en santé", a souligné que le changement climatique "a des impacts significatifs sur la santé en Afrique, et ses effets se manifestent de manière variée en fonction des régions, des écosystèmes et des niveaux de développement".

Il a préconisé des programmes de formation adaptés pour les professionnels de santé afin de les familiariser avec l'IA, dans le but d'arriver à une utilisation optimale de l'IA pour relever les défis sanitaires,

Il propose également d'investir dans des systèmes technologiques permettant une intégration efficace de l'IA dans les pratiques médicales.

Pour ce spécialiste en innovations technologiques dans la santé, il est important d'établir des partenariats entre pays pour partager les meilleures pratiques et innovations en matière d'intelligence artificielle.

Il s'agit notamment de mettre en place des comités d'éthique pour examiner l'utilisation de l'IA et ses implications pour la santé publique.

"Il ne faut pas mettre l'IA aux mains de gens qui ne savent pas où s'arrêter", a prévenu Mandiaye Ndao, plaidant pour des "pratiques responsables de l'intelligence artificielle", compte tenu, dit-il, de l'importance de l'éthique et de la gouvernance dans le secteur sanitaire africain.

Ce pré-forum des jeunes a permis aux étudiants en médecine, pharmacie et biologie de faire des présentations de projets dans lesquels l'IA est mise en avant pour des innovations en santé qui facilitent le diagnostic, le partage de dossiers de patients, la lecture de données, la télémédecine, entre autres.

Prévu pour quatre jours, le Forum Galien prend fin avec la remise du prix Galien Afrique, qui consacre l'excellence et l'innovation dans la santé.

Un prix attribué pour les produits, services et initiatives "très probants ou prometteurs" dans le domaine des découvertes et thérapies innovantes au service de l'humanité.