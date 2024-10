Afrique: L'Éthiopie souhaite vivement accueillir la Coupe d'Afrique des Nations - PM Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie, qui est le fondateur de la Confédération africaine de football (CAF), est très désireuse d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2029.

S'exprimant lors d'un dîner organisé au Palais national en l'honneur des dirigeants et des participants à l'Assemblée générale de la CAF, il a souligné l'engagement du pays à accueillir la prestigieuse compétition.

Le Premier ministre a chaleureusement accueilli les délégués en Éthiopie, une nation connue comme la terre d'origine de l'humanité.

Il a souligné le rôle remarquable de l'Éthiopie dans la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, ses contributions au mouvement panafricain et sa participation constante à des plateformes mondiales telles que la Société des Nations et les Nations unies. L'Éthiopie, a-t-il dit, a toujours été un pilier de l'unité et de la coopération africaines.

Le Premier ministre Abiy a également rappelé que l'Éthiopie est l'une des nations fondatrices du football africain et qu'elle reste attachée au développement de ce sport.

Il a réaffirmé la volonté du pays de favoriser la croissance de ce secteur et de veiller à ce que le sport continue de prospérer sur des bases solides.

L'Éthiopie, qui a déjà accueilli de grands tournois internationaux, a exprimé le souhait d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029.

Le Premier ministre Abiy a officiellement demandé cette possibilité en déclarant : "L'Éthiopie est fière d'être un symbole de l'unité africaine, c'est pourquoi je demande que la 37e Coupe d'Afrique des Nations se tienne en Éthiopie en 2029."

Il a également souligné que l'Éthiopie était l'hôte idéal pour le tournoi, avec une forte tradition d'hospitalité et d'excellentes infrastructures pour accueillir les visiteurs.

Le pays connaît une croissance économique significative, avec une croissance du PIB de 8,1 % au cours de l'année fiscale précédente, et devrait atteindre une croissance de 8,4 % au cours de l'année à venir.

Le Premier ministre Abiy a également souligné les efforts déployés par l'Éthiopie pour moderniser ses villes et construire des infrastructures de pointe, notamment de nouveaux stades et la rénovation des installations existantes. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre d'un plan plus vaste visant à préparer le pays à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2029.

Outre les matchs de football, les visiteurs auront l'occasion de découvrir la riche histoire de l'Éthiopie, son profond patrimoine culturel et ses paysages à couper le souffle.

Le Premier ministre a fait remarquer qu'au-delà du sport lui-même, le football a le pouvoir d'unir les peuples du monde entier, et l'Éthiopie est prête à mettre en valeur sa position unique dans le domaine du football et de l'athlétisme.