Ethiopie: Selon l'OMS, l'initiative 'Green Legacy' de le pays est la pierre angulaire du développement environnemental et de la santé

Addis Ababa — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie comme une pierre angulaire du développement environnemental et de l'amélioration de la santé.

Le Dr Maria Nera, directrice du département Environnement, changement climatique et santé de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que le changement climatique et les fluctuations saisonnières font partie des défis mondiaux actuels, entraînant une augmentation de la fréquence des sécheresses, des précipitations excessives et des chutes de neige, ainsi que des effets néfastes sur la santé humaine.

Alors que la coopération et le développement internationaux sont essentiels pour faire face à la crise climatique mondiale, des pays comme l'Éthiopie se sont lancés dans l'initiative de l'héritage vert pour atténuer le changement climatique de manière durable.

La réussite remarquable de l'Éthiopie, qui a planté 40 milliards de jeunes arbres au cours des six dernières années, souligne son engagement à construire une économie résiliente au changement climatique et témoigne de son dévouement à la gestion de l'environnement, a ajouté le directeur.

La couverture forestière de l'Éthiopie a connu une transformation remarquable, passant d'un point bas à 23,6 %. Ce résultat témoigne de l'engagement du pays en faveur de la durabilité environnementale.

Le Dr Maria a salué les efforts de l'Éthiopie dans ce domaine, soulignant que l'initiative verte est une pierre angulaire du développement environnemental et de la santé.

Le directeur a souligné l'importance de la protection des masses d'eau en tant que stratégie cruciale pour réduire les maladies d'origine hydrique et prévenir celles causées par le changement climatique.

La santé environnementale et la santé humaine sont inextricablement liées. En nuisant à notre environnement, nous mettons involontairement en péril notre propre bien-être. L'initiative verte, axée sur la plantation d'arbres et le reboisement, est un élément essentiel de la protection de notre santé, selon le directeur.

En atténuant le changement climatique et en protégeant les ressources en eau, l'initiative nous protège également des effets néfastes des défis liés au climat et des maladies d'origine hydrique, a déclaré le Dr Maria.

Elle a ajouté que l'initiative "Green Legacy" de l'Éthiopie revêtait une grande importance à l'échelle mondiale et servait d'inspiration à d'autres pays dans leurs efforts d'atténuation du changement climatique.

La plantation de jeunes arbres contribue à la protection de la biodiversité, à la réduction des dommages environnementaux, à l'atténuation de la pollution atmosphérique et à la diminution du risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires. En outre, elle peut contribuer à prévenir les maladies neurologiques et à préserver la santé en général.

L'Éthiopie, l'une des nations les plus peuplées d'Afrique, est louable pour ses efforts visant à protéger la santé générale de ses citoyens, notamment en réduisant la mortalité maternelle et infantile, a souligné le directeur, ajoutant que l'OMS continuera à soutenir les initiatives de l'Éthiopie à cet égard.

"L'engagement du gouvernement éthiopien à réduire la mortalité maternelle et infantile et à accroître l'accès aux vaccins est une étape positive vers l'amélioration de la couverture sanitaire et la protection de la santé publique. Notre soutien et notre assistance dans ces domaines resteront inébranlables", a souligné le directeur.