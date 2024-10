Ethiopie: L'ambassadeur Kosek déclare que le pays est le premier partenaire de la République tchèque en matière de coopération au développement

Addis Ababa — L'ambassade de la République tchèque à Addis-Abeba a célébré hier sa fête nationale.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur Zenebe Kebede, directeur général des affaires européennes et américaines au ministère éthiopien des affaires étrangères, de diplomates et d'autres invités.

Au cours de l'événement, l'ambassadeur tchèque en Éthiopie, Miroslav Kosek, a souligné la longue tradition commerciale entre la République tchèque et l'Éthiopie.

Il a souligné que les relations politiques et commerciales entre l'ancienne Tchécoslovaquie et l'Éthiopie ont toujours été fondées sur l'amitié.

L'ambassadeur Kosek a également noté que des entreprises tchèques ont établi des industries de fabrication de cuir et plusieurs brasseries en Éthiopie.

Il a expliqué que l'Éthiopie est le principal partenaire de la République tchèque en matière de coopération au développement, notamment dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et de la gestion durable des ressources naturelles.

D'autre part, il a ajouté que le gouvernement tchèque a approuvé un document officiel, le type de programme Afrique, qui décrit les priorités de la République tchèque en Afrique. L'Éthiopie est l'un des partenaires les plus proches et les plus fiables dans cette entreprise.

%

L'ambassadeur Zenebe Kebede, directeur général des affaires européennes et américaines au ministère des affaires étrangères, a déclaré que bien que l'Éthiopie et la République tchèque soient séparées par la distance, elles sont liées par des valeurs et des aspirations communes.

"Nos deux nations entretiennent depuis longtemps des relations caractérisées par la coopération et la solidarité", a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de renforcer la collaboration, qu'il s'agisse d'échanges culturels ou de partenariats économiques, notant que même si ces partenariats sont actuellement minimes, les efforts se poursuivent pour enrichir les liens entre les deux peuples.

"En ce jour spécial, célébrons également le vibrant héritage culturel de la République tchèque, qui a inspiré d'innombrables générations par son art, sa musique, sa littérature et son innovation.

Notant que les deux pays ont déployé un maximum d'efforts pour renforcer leurs relations, il a ajouté que dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations diplomatiques des deux pays, l'échange de visites de haut niveau est d'une importance primordiale.