Maroc: El Hajeb - 4.500 bénéficiaires des Maisons de maternité entre 2019 et 2023

El Hajeb — Quelque 4.500 femmes rurales de la province d'El Hajeb ont bénéficié, entre 2019 et 2023, des services des maisons de maternité réalisées dans le cadre de l'axe Santé Maternelle et Infantile inclus dans le programme "Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes" de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Au cours de cette période, l'INDH a en effet déployé une série d'actions et d'activités telles que l'aménagement et la réhabilitation de 5 Maisons de maternité (4.500 bénéficiaires), l'aménagement de 5 sections pour les mères (sensibilisation) avec 3.300 bénéficiaires, ainsi que l'acquisition de 6 ambulances pour les femmes enceintes (2.206 bénéficiaires).

Un soutien a également été apporté à la Maison de maternité d'Agouray à travers des travaux d'aménagement, de réhabilitation et d'équipement conformes aux normes de la nouvelle génération des Maisons de maternité, avec un total de 1.286 bénéficiaires.

Lors de toutes les phases de l'INDH, le Comité provincial du développement humain d'El Hajeb a accordé une priorité majeure à cette catégorie et à l'amélioration de la condition des femmes en programmant une série de projets à dimension socio-économique, notamment la création de centres d'éducation et de formation en partenariat avec les parties concernées.

%

Ainsi, Douze centres d'éducation et de formation ont été créés, parmi lesquels : le centre social pour femmes Al-Firdaws, le centre d'éducation et de formation Al-Yasmine et le club féminin du quartier Al-Bam à El Hajeb, et le centre des femmes et des enfants à Aïn Taoujdat, ainsi que le centre des femmes et des enfants à Sabaa Ayoune, le centre d'éducation et de formation d'Ait Boubidmane, l'espace des femmes et des enfants à Agouray, le centre d'éducation et de formation d'Ait Yaazem, le club féminin de la commune Ras Ijri.

Trois autres centres sont également en cours de création, à savoir le centre des femmes et des enfants à El Hajeb, le centre des femmes et des enfants de la commune LaKram dans la commune de Laqssir et le centre des femmes et des enfants de la commune Btit.

Ces centres, dédiés à la formation artisanale et professionnelle, ont accueilli, au titre de l'année 2023/2024, quelque 1.200 bénéficiaires dans plusieurs disciplines telles que la couture moderne et traditionnelle, la cuisine, la pâtisserie, la coiffure et l'informatique.

Afin de renforcer l'autonomisation économique de ces bénéficiaires, la province d'El Hajeb, en coordination avec les autres partenaires, a organisé des sessions de formation pour les femmes bénéficiaires de ces centres, en vue de créer des coopératives productives et des entreprises individuelles, afin de les aider à s'intégrer dans le cycle économique et à améliorer leurs conditions de vie.

Lors d'une rencontre organisée lundi sur l'intégration économique des femmes rurales, en coordination avec le Centre d'éducation et de formation d'Ait Yaazem et la délégation provinciale de l'Entraide Nationale, l'occasion a été saisie pour mobiliser la société civile et les divers acteurs locaux autour des initiatives et projets d'autonomisation économique des femmes.

Cette rencontre a également permis de mettre en valeur et de capitaliser les expériences en matière d'accompagnement, de formation et de financement, ainsi que les différentes approches de soutien aux entreprises féminines dans la province.

Cet événement, qui a vu la participation de plus de 50 porteuses de projets, a aussi été marqué par l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'importance de la formation artisanale qualifiante, de l'accompagnement, du cadre juridique des coopératives et organisations professionnelles, et leur rôle dans le lancement de dynamiques locales pour valoriser les produits territoriaux.

L'accent a également été mis sur l'importance croissante de l'économie sociale et solidaire, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

Cette rencontre a, par ailleurs, mis en lumière le rôle des projets d'économie sociale et solidaire dans le soutien à l'intégration sociale et à l'autonomisation économique des femmes en milieu rural dans la province d'El Hajeb.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre des priorités du Maroc pour renforcer les principes d'équité et d'égalité entre les territoires et pour promouvoir et permettre aux femmes d'occuper une place digne en tant que partenaires essentielles dans le développement.