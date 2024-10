Maroc: Meknès - L'UMI au coeur des réflexions sur l'avenir de l'enseignement supérieur

Meknès — Des experts universitaires et des acteurs institutionnels de premier plan se sont réunis mardi à Meknès, lors de la première édition du Colloque International Pluridisciplinaire sur le thème "L'enseignement Supérieur en mouvement : Nouveaux défis, Nouvelles réponses", pour débattre des enjeux majeurs auxquels est confronté l'enseignement supérieur du XXIème siècle.

Organisé par l'Université Moulay Ismaïl (UMI) en partenariat avec l'association des Evaluateurs de l'Union Européenne (EvalUE), cet événement, qui se tient durant deux jours à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) vise à apporter des réponses concrètes aux mutations profondes et aux opportunités inédites qui façonnent le monde académique.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, le président de l'Université Moulay Ismaïl, Ahmed Mouchtachi, a souligné la pertinence du thème choisi, en insistant sur le caractère fondamental de l'enseignement supérieur dans un contexte de transformations rapides et d'opportunités émergentes.

M. Mouchtachi a mis en avant les facteurs clés de cette mutation, à savoir l'accélération des innovations technologiques, l'évolution des exigences du marché du travail et les défis inhérents à la mondialisation. Selon lui, ces changements imposent une grande réactivité et une capacité d'anticipation accrue afin de repenser les pratiques pédagogiques et les modèles d'apprentissage.

Le président de l'UMI a notamment évoqué les défis de la numérisation rapide de l'apprentissage, avec l'essor des cours en ligne et l'intégration de l'intelligence artificielle.

"L'adaptation aux besoins d'une génération digitale native, plus à l'aise avec les nouvelles technologies, est un enjeu majeur", a-t-il souligné, pointant du doigt la nécessité d'assurer un accès inclusif à l'enseignement supérieur pour tous, indépendamment de l'origine sociale ou géographique.

En marge du colloque, deux conventions de partenariat stratégique ont été signées, marquant une étape importante dans la collaboration internationale de l'université.

La première, entre le Réseau Polytech France et le réseau ENSA-Maroc, vise à intensifier les échanges et la coopération entre les écoles d'ingénieurs des deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur du Réseau Polytech France, Fabrice Guerin, a souligné que cette convention est l'aboutissement d'un travail collaboratif entre les réseaux des écoles ENSA et Polytech, qui souhaitaient aller au-delà des échanges bilatéraux existants.

"Nous avons voulu changer d'échelle et passer à des actions conjointes, afin de mutualiser nos expertises et nos ressources pour répondre aux enjeux de société actuels et former au mieux les futurs ingénieurs français et marocains", a-t-il souligné.

Cette collaboration s'articulera, selon lui, autour de thématiques communes, de la définition de nouveaux métiers et de la mise en place de formations innovantes.

La deuxième convention, signée entre l'Association des Experts Évaluateurs de l'Union Européenne (EvalUE) et l'UMI, prévoit l'implantation d'un Observatoire International de Développement de l'Expertise en Éducation, Formation et Innovation (OIDEEFI) au sein de l'UMI.

Pour la présidente d'EvalUE, Viviane Devriesere, ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de collaboration.

"Il s'agit de créer un espace privilégié de dialogue et d'échange d'expertises entre le Nord et le Sud, favorisant un véritable partage de connaissances et de savoir-faire", a-t-elle souligné dans une déclaration à la MAP.

EvalUE souhaite ainsi renforcer ses liens scientifiques et d'expertise avec le Maroc, notamment en contribuant à la formation d'un réseau d'experts africains, a-t-elle explique, notant que cette collaboration permettra de mutualiser les expériences et les bonnes pratiques pour relever ensemble les défis éducatifs actuels, tant au niveau national qu'international.

Pour le comité d'organisation, ce colloque qui s'inscrit dans la continuité des recommandations du rapport d'expertise réalisé par EvalUE en 2021 pour la Coalition Mondiale pour l'Éducation, marque une étape importante dans la réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Maroc et dans la région.

Il témoigne de l'engagement de l'UMI et de ses partenaires à relever les défis d'un monde en perpétuelle évolution, en favorisant les échanges, l'innovation et les collaborations internationales.

Les conclusions et les recommandations issues de ces deux jours de débats permettront d'enrichir la réflexion sur les politiques publiques en matière d'enseignement supérieur, en plaçant l'humain et l'innovation au coeur des priorités.