Algérie: Belmehdi insiste sur la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens

BEJAIA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a insisté, mardi à Bejaia, sur la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens, estimant que ce fond documentaire spécifique est "un élément majeur de l'identité nationale et de son histoire" et "un repère essentiel de son développement socioculturel".

Intervenant à l'ouverture d'un colloque national sur "Les savants de Bejaia et leurs contributions intellectuelles à travers leurs manuscrits", le ministre a relevé que la région, depuis le moyen âge, a enfanté une pléiade de savants et d'érudits qui ont forgé sa réputation scientifique, culturelle et cultuelle qui ont "influencé la civilisation occidentale et continuent encore à inspirer la recherche et la quête de la connaissance dans le monde entier".

"Ibn Khaldoun, Sidi-Boumedienne, El-Ghubrini, El waghlissi, Fibbonacci, et tant d'autres qui ont vécu ou seulement séjourné à Bejaia, sont de ceux là et ont laissé un héritage scientifique de portée universelle", a-t-il souligné, relevant qu'au jour d'aujourd'hui, malgré un effort de récupération, de numérisation, d'indexation et de catalogage, "il reste encore un patrimoine documentaire important à mettre au jour, à sauvegarder et à promouvoir".

"Bejaia est une pépinière et une perle en la matière", a-t-il estimé, mettant l'index sur l'effort qu'elle peut encore entreprendre dans l'éclairage de l'histoire intellectuelle et scientifique du pays.

Profitant de son séjour dans la wilaya, le ministre a donné le coup d'envoi de la caravane scientifique devant sillonner l'ensemble des wilayas et dans les mosquées, en mettant en valeur notamment le legs civilisationnel et la nécessité de le sauvegarder. Il a également posé la première pierre pour la construction d'une mosquée à Souk-El-Tenine, à l'Est, et a inauguré la mosquée "Abderrahmane El-Waghlissi" à Sidi-Aich, à l'ouest.

M. Belmehdi a, par ailleurs, assisté, au siège de la wilaya, à la signature d'un accord entre la direction des affaires religieuses et l'office de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) pour l'attribution de 17 logements à des imams. Il a également pris part à la cérémonie de célébration de la journée nationale de la presse (22 octobre) organisée au siège de la wilaya au profit de la presse locale.