Ile Maurice: «Je n'ai aucun clash avec Subhasnee Luchmun-Roy sur le terrain»

interview

Vous êtes candidate au no 4 pour l'Alliance du changement. Comment s'est passée la rencontre avec le leader des Rouges et le fait qu'aujourd'hui vous avez un ticket ?

Vous êtes déjà au courant de l'histoire. J'ai rencontré Navin Ramgoolam et mon leader a cru en moi, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui.

Comment votre famille vit-elle votre décision de faire de la politique ?

Pour les enfants, surtout les deux derniers, c'est un peu difficile, mais on gère avec les grands. J'ai le soutien de mon mari. Il ne reste pas beaucoup de jours et nous nous arrangeons, mais j'avoue que c'est mon mari qui a la plus grosse charge avec les enfants pour le moment.

Quel est votre message aux habitants du no 4 désormais ?

Je suis très honorée d'abord et je tiens à remercier Dieu qui m'a toujours donné la force, mais aussi l'électorat du no 4 qui me soutient et une partie de l'électorat du no 1 qui est toujours derrière moi. Je donne la garantie à l'électorat du no 4 qu'Ashok Subron, Ludovic Caserne et moi-même serons de bons députés qui allons apporter le vrai changement. L'électorat du no 4 est en ébullition et attend un vrai changement.

On parle d'un clash dans la circonscription entre vous et Subhasnee Luchmun-Roy sur le terrain. C'est vrai ?

Écoutez, personnellement je n'ai aucun clash avec Madame Luchmun-Roy. Rien à voir. Je ne l'ai pas encore croisée, mais si jamais je la rencontre, je lui dirai certainement bonjour comme je l'ai fait avec Adrien Duval. Sof ki mo kone ki travay ki li pe fer inpe anba anba. J'ai envie de dire que personnellement, je ne tombe pas dans de telles bassesses.