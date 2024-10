Sénégal: La campagne présidentielle suivie de près par des Américains vivant au pays

La présidentielle américaine suscite un grand engouement pour les Américains vivant au Sénégal. Même loin de leur pays, leur intérêt pour la campagne électorale n'a pas faibli.

Mais pour Eli Conrod-Wovcha, un jeune étudiant, quelque chose a néanmoins changé.

« C'est plus difficile. Aux Etats-Unis, je fais beaucoup d'interactions pendant la campagne électorale. Depuis très jeune, je travaille beaucoup pour les candidats, surtout au niveau national mais aussi au niveau de l'Etat. Ici, je ne peux pas faire ce travail. Donc, je ne suis pas très impliqué dans les élections mais je regarde et je lis les nouvelles chaque jour pour savoir ce qui se passe aux Etats-Unis pour être le plus informé avant l'élection », témoigne-t-il.

Une élection qui passionne ces jeunes Américains attentifs aux débats entre les deux candidats, l'ancien président et actuel candidat républicain Donald Trump et la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris.

Mais leur séjour africain influence-t-il pour autant leur perception de l'élection ? Pas forcément.

« Ça pourrait avoir un impact mais je ne dirais pas que ce sera forcément le cas. Je pense que tout ce que disent les gens, qu'ils soient Sénégalais ou Américains, impacte la façon dont je pense les choses et pourrait changer la façon dont je devrais voter... Mais je prends en compte tout ce que les gens disent et pensent des candidats », confie l'étudiante Madeleine Luther.

Une position que partage sa camarade Bridget Brown. Mais si son séjour au Sénégal ne risque pas forcément d'influencer son choix, il lui donne une certaine idée du profil du candidat idéal.

« Je pense qu'être ici me fait réaliser combien il est important d'avoir un président qui se soucie des autres pays, des autres cultures et traditions et spécialement en Afrique. C'est très important que nous nous [engagions] en faveur des autres pays. Je cherche un candidat qui a cette vision et qui supporte ce genre d'idées et qui soit la meilleure représentation des Etats-Unis à l'étranger », ajoute Bridget Brown.

Depuis l'étranger où ils se trouvent, qu'ils soient démocrates ou républicains, ces Américains accordent une grande importance à la présidentielle du 5 novembre prochain dans leur pays.