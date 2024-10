Madagascar: Emeute d'Ambohipo - Coup de semonce pour le pouvoir

Les Malgaches, dans leur ensemble, subissent les délestages de la Jirama avec un sentiment de colère de plus en plus visible. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont dépassé le stade des récriminations et certains n'hésitent plus à exprimer leur frustration dans la rue. Les explosions de violence qui ont lieu régulièrement sont le signe d'un ras-le-bol qu'ils ne peuvent plus réfréner. Ce qui s'est passé avant-hier soir à Ambohipo montre qu'il ne s'agit plus d'une simple poussée de fièvre mais d'une volonté réelle de mettre le pouvoir en place devant ses responsabilités.

Emeute d'Ambohipo : Coup de semonce pour le pouvoir

Les causes des délestages ont été expliquées plusieurs fois, mais ce que voient les consommateurs, ce sont les conséquences de ces coupures de courant qui surviennent sans crier gare. Les dégâts causés dans les entreprises et chez les simples particuliers par les reprises brusques de l'alimentation provoquent des scènes de désespoir chez eux. Les appareils victimes de court-circuit ne sont plus récupérables. Les chaînes d'information ne se privent pas de diffuser les témoignages poignants des victimes.

La majorité d'entre elles sont mortifiées mais n'ont pas l'intention de se révolter. Mais le point de rupture semble cependant avoir été atteint. A la nuit tombée, des manifestants dressent des barrages et brûlent des pneus. C'était le cas à Manjakaray, Anjanahary ou Amboditsiry, cependant la situation avait été plus ou moins maîtrisée. Ce qui s'est passé avant-hier à Ambohipo a été beaucoup plus grave qu'avant. Une bataille rangée a eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre.

Ces dernières ont en face d'elles des individus déterminés. Aux jets de pierres et de cocktails molotovs ont répliqué les grenades lacrymogènes. Les échauffourées ont duré longtemps. Il y a eu des blessés et des arrestations. Le calme n'est revenu que tard dans la nuit. Le tout est de savoir s'il ne s'agit que d'incidents sans lendemain ou d'un début de contestation sérieuse. Pour le pouvoir, c'est un sérieux coup de semonce à ne pas négliger.