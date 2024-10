Madagascar: Mialy Rajoelina au CCI Ivato - « Le VIH n'est pas une fatalité »

Le XXe colloque de l'Océan Indien sur le VIH/SIDA a été l'occasion pour Mialy Rajoelina, marraine de l'évènement, de rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le VIH.

« Ensemble, nous pouvons changer des vies. Ensemble, nous pouvons sauver des vies »

C'est le message que la Première Dame, Mialy Rajoelina a adressé à l'assistance hier durant l'ouverture officielle de la cérémonie du XXe colloque de l'Océan Indien sur le VIH/SIDA au CCI Ivato. En tant que marraine de l'évènement, elle a lancé un appel à un élan de solidarité où elle a martelé que le VIH n'est pas une fatalité si nous avons les moyens de le dépister et de le traiter à temps. « Le VIH n'est pas une fatalité si nous faisons preuve de résilience, si nous collaborons au niveau régional, et si nous innovons dans nos approches, nous pouvons stopper sa progression. Cela demande l'engagement de chacun d'entre nous », a-t-elle déclaré. D'ailleurs, le thème de cette rencontre porte sur « Résilience, Collaboration régionale et Innovation dans la lutte contre le VIH ».

Protection

Durant son discours, la Première Dame a rappelé les modes de transmission les plus courants du VIH tout en tirant la sonnette d'alarme sur la situation à Madagascar. En 2023, il est estimé que 74 000 personnes vivent avec le VIH, alors que seulement 20 000 cas sont officiellement répertoriés. Face à cette situation alarmante, Mialy Rajoelina a encouragé l'intensification du dépistage pour que chaque personne qui connaît son statut sérologique ait une meilleure chance de recevoir un traitement adapté. « De nombreuses personnes ignorent qu'elles sont porteuses du virus et, souvent, involontairement, continuent de le transmettre par des rapports sexuels non protégés ou d'autres pratiques à risque », a-t-elle indiqué.

Recommandations

Durant ce colloque, Mialy Rajoelina a également mis en avant l'importance de la sensibilisation et l'éducation de la population afin de briser les chaînes de l'ignorance. « La sexualité et la protection n'est pas un sujet honteux, c'est une nécessité. Il est essentiel que les parents soient ouverts à ces discussions. Les écoles doivent devenir des lieux où l'éducation sexuelle est enseignée sans réservepour permettre aux jeunes d'accéder à l'information dont ils ont besoin afin de faire des choix éclairés », recommande-t-elle.

Messages

Ce colloque au CCI Ivato a également vu la présence des personnes vivant avec le VIH. La Première Dame, Mialy Rajoelina n'a pas manqué d'adresser un message de réconfort à leur encontre. C'était aussi l'occasion pour elle d'exprimer sa profonde gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour leur soutien indéfectible dans la lutte contre le VIH et leur engagement dans la santé publique. Le dernier mais non le moindre est le message adressé aux jeunes à être responsables de leur corps.