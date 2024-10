Madagascar: « Totem Octobre Rose » - La santé des femmes et des enfants à l'honneur

Un challenge solidaire et sportif en faveur de la santé des femmes et des enfants. Samedi prochain se tiendra au Golf Galaxy Andraharo le « Totem Octobre Rose », un événement signé par OKALOU alliant sport, solidarité et engagement social, dédié à la lutte contre le cancer du sein et au soutien des enfants atteints de malformations labio-palatines, en collaboration avec Operation Smile.

Initialement connu sous le nom de Fotaka, en référence aux courses dans la boue, cet événement a été rebaptisé « totem » en réponse à une crise environnementale majeure qui touche actuellement Antananarivo. Pour ce mois d'octobre, TOTEM a choisi tout particulièrement de sensibiliser et de promouvoir la santé des femmes et des enfants en proposant des défis sportifs et solidaires, le tout dans une ambiance festive.

Activités

Des parcours d'obstacles ludiques, des consultations médicales gratuites, des animations musicales, des séances de zumba, et une kermesse pour les enfants ainsi que d'autres activités seront au programme. « Nous avons l'opportunité de nous unir pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et apporter un sourire à des enfants en difficulté. Ensemble, transformons cet événement en une réussite humaine et solidaire » selon Seheno Rasoanarivo, Directrice générale d'OKALOU. Les fonds générés par l'événement seront reversés à la clinique Ivokoloaina, spécialisée en cancérologie à Madagascar et à l'Opération Smile pour le traitement des enfants atteints de malformations labio-palatines.