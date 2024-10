Madagascar: Premier bimestre difficile pour les ministres

Issu d'un accouchement au forceps, trois mois, enfin presque, après les élections législatives du 29 mai dernier, la nouvelle équipe gouvernementale a eu deux mois hier.

Sonnettes d'alarme

À deux mois, un bébé commence à ouvrir grand ses yeux. Si on actionne un hochet sonore devant lui, il le suivra du regard. Pour le gouvernement qui a vu le jour le 22 août 2024, c'est plus qu'il n'en faut pour voir les réalités, écouter tous les sons de cloche et entendre les différentes sonnettes d'alarme. À deux mois, un nouveau-né entre en contact avec tout ce qui l'entoure. Pour sa part, un ministre peut établir des contacts avec son nouvel environnement, le temps d'un premier bimestre qui s'est avéré difficile pour la plupart des ministres et secrétaires d'Etat. Ils « doivent mieux faire » à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire d'ici le 22 novembre prochain.

Engagement solennel

Quoique les évaluations se fassent généralement à la fin de chaque semestre, les ministres se sont engagés à démissionner en cas de mauvais résultats. « Si nous ne réalisons pas le travail et les défis à nous confiés, nous démissionnerons immédiatement ». Dans sa lettre aux membres du gouvernement, le président de la République a signifié noir sur blanc qu' « il n'y a plus d'excuses pour justifier les retards ou les échecs dans la réalisation des missions confiées aux responsables à tous les niveaux. La population attend de nous des solutions concrètes pour alléger ses difficultés (...) Il vous incombe de superviser personnellement la réalisation des projets prioritaires dans la Politique Générale de l'Etat. Cela exige une implication directe dans la planification, la budgétisation et le suivi de la mise en oeuvre de ces projets. Chaque ministre doit disposer d'un tableau de bord pour le suivi de ses projets, accessible à tout moment par la Présidence et la Primature ».

Défis et problèmes

Deux mois après sa naissance, où en est le gouvernement ? Dans la lettre à leur endroit, le président a fait savoir clairement que « les ministres doivent être réactifs face aux défis, mais aussi proactifs pour anticiper et résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent des obstacles ». Si un bébé s'éveille de plus en plus en deux mois, un ministre a le temps de s'affirmer, sous peine de démissionner ou d'être... démissionné.