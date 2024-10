Madagascar: Showcase - Soirée strass et paillettes avec Jaovavy

C'est le retour de la tornade du ragga dance-hall. Samedi, Jaovavy, la « bad gyal » revient sur la scène tananarivienne. La chanteuse sera sur les planches de Chez Papa Isoraka, samedi. Fidèle à son registre, la jeune femme verse toujours dans ce style américano. Elle le confirme dans « Bomboclate » avec Sanjela.

Sans fioriture ni langue de bois, elle est cash dans ses titres autant dans « Tsy atakaloko » en featuring avec Fahta Boy ou encore « Vady kely VS Vady be ». Après sa maternité, elle revient plus forte que jamais. Dans « Filafila **** », elle montre l'étendue de cette hargne, avec une puissance bien ressentie et presque virulente qui n'est certainement pas du goût de tout le monde.

Cependant, c'est cette poigne, que l'on trouve rarement chez les chanteuses malgaches, qui fait sa notoriété. Cette manière de bousculer les codes, à ne pas entrer dans le moule, cassant ainsi l'image de la petite princesse fragile de la gent féminine, fait d'elle celle qui séduit les marginaux. Évidemment, le tout combiné avec sa plastique de rêve et son look atypique attire un public bien à elle. Et c'est cette atmosphère qu'elle compte remettre avec les noctambules. Place donc aux strass et aux paillettes !