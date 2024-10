Madagascar: Collaboration artistique - Cap Sud, Zolobe et Rêvons à l'envers, en parfaite symbiose

La 9e édition du festival d'art urbain et contemporain Stritarty a accompli sa mission. Ainsi, du 14 au 19 octobre dernier, les participants ont procédé à de nombreux échanges de savoir-faire.

Zolobe, une compagnie de théâtre, le collectif Cap Sud et « Rêvons à l'envers » n'étaient pas en reste. La collaboration de ces trois groupes a émerveillé la population locale. « Ensemble, Cap Sud Madagascar, Zolobe et « Rêvons à l'envers » ont offert au public d'Antsiranana un spectacle mémorable, nourri d'une passion commune pour l'art et d'une volonté inébranlable de célébrer la vie à travers la scène. Une leçon de dépassement de soi, qui résonne bien au-delà des planches », a expliqué le fondateur de Cap Sud, Cerveau Kotoson.

Effectivement, Stritarty est une opportunité pour les artistes de se produire, de diffuser leurs oeuvres, et d'acquérir des compétences. Il est aussi à noter que ces trois compagnies ne sont pas à leur premier coup d'essai. Évoluant depuis plus de 20 ans dans la ville du Varatraza, Zolobe a cristallisé le sixième art. Pour ce qui est de Cap Sud, bien que les membres restent humbles, ses 15 années de planches témoignent de sa persévérance. C'est plus qu'une équipe. En réalité, c'est une école. « Elle s'est construite sur des valeurs de rigueur, d'engagement et de dépassement de soi », précise le fondateur. Quant à « Rêvons à l'envers », le groupe est composé de deux circassiens, Valentin et Florence, basés à Mayotte...

En outre, l'enthousiasme était au rendez-vous. Les artistes étaient en symbiose. Cette collaboration incarne également la culture indianocéanique. « L'union fait la force » dit-on. Oui, l'art possède une force qui unit les passionnés. En somme, Stritarty a fait de la ville du Pain de sucre un haut-lieu culturel durant cinq jours. Le festival a été auréolé, tout comme les artistes. Vive Stritarty, et longue vie au Cap Sud, Zolobe et « Rêvons à l'envers » !