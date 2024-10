Madagascar: Cuisson propre - Lancement officiel de Madagascar clean cooking initiative

Le concept de la cuisson propre est plus que jamais lancé à Madagascar. Le pays disposera d'ici peu d'une politique nationale de cuisson propre dont les travaux de lancement ont débuté octobre.

Le processus s'est poursuivi, hier, avec la tenue au Carlton, d'un atelier dédié à la thématique de la cuisson propre, organisé conjointement par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) et le ministère de l'Industrialisation et du Commerce ; en collaboration avec une coalition de partenaires comme la Sustainable Energy for All (SEforALL), le PNUD, l'ONUDI, le PAM et le WWF.

Appuyé financièrement par l'USAID, le Modern energy cooking services (MECS) et de l'OPEC Fund, l'événement qui a mobilisé les principaux acteurs du secteur, y compris les agences gouvernementales, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les centres de recherche et les universitaires, était l'occasion de partager l'expérience des projets et initiatives en cours et de tenir des sessions d'échanges et de consultations pour contribuer à l'élaboration de la Politique nationale de cuisson propre.

Nouvelle association

L'un des faits marquants de cet atelier a été le lancement officiel de Madagascar clean cooking initiative (MCCI). Cette nouvelle association regroupe une cinquantaine d'entreprises privées engagées dans la promotion de solutions de cuisson propres et durables. MCCI se positionne comme un acteur clé pour accélérer la transition énergétique dans le secteur de la cuisson à Madagascar et est prêt à accueillir de nouveaux membres pour être le plus représentatif des solutions disponibles de cuisson propre à Madagascar.

Une convention quadripartite a été signée entre le MEH, le MEDD, le MIC et MCCI. Cette convention met en avant la volonté commune de promouvoir les énergies de cuisson propre à Madagascar, en intégrant des mesures concrètes pour encourager l'innovation, la transition énergétique et la protection de l'environnement à travers le soutien des ministères et l'implication de MCCI.