Madagascar: Route du Soleil - Travaux confiés à China Communication Construction

Vers une coopération renforcée pour le développement des infrastructures Iavoloha, 22 octobre 2024.

Le Président de la République, Andry Rajoelina, a tenu une réunion de travail ce jour au Palais d'État d'Iavoloha avec une délégation de la China Communication Construction Company (CCCC), dirigée par son Président directeur général, M. Wang Tongzhou. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des échanges initiés lors du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en septembre dernier à Beijing.

Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction de recevoir la délégation de CCCC à Madagascar, une entreprise de renommée mondiale dans le domaine des infrastructures, notamment dans la construction de routes, de ports, de ponts et de chemins de fer. Il a salué les réalisations déjà accomplies par CCCC à Madagascar, dont les projets d'envergure tels que la Route nationale 5A reliant Ambilobe à Vohémar, ainsi que la voie rapide reliant Ivato et Ambohitrimanjaka. Le président Andry Rajoelina a mis en lumière plusieurs projets stratégiques à venir, à commencer par la « Route du Soleil », un projet pharaonique qui longera la côte Est de Madagascar.

Désengorger les routes

Ce projet, auquel il accorde une importance particulière, a pour objectif de stimuler le développement économique des régions traversées et de favoriser l'intégration nationale. Autre sujet crucial abordé lors de cette rencontre, la construction d'une ligne ferroviaire parallèle à la nouvelle autoroute reliant Antananarivo au port de Toamasina. Le Président a souligné l'urgence de désengorger les routes surchargées par le transport de marchandises, telles que le pétrole et le ciment, en optant pour une solution ferroviaire plus sûre et durable.

Le Président a également insisté sur l'importance des projets énergétiques, notamment la construction de barrages hydroélectriques, pour répondre aux besoins croissants en électricité du pays. Il a évoqué le coût élevé des subventions accordées à la Jirama et la nécessité d'accélérer la transition vers des énergies renouvelables. La collaboration avec CCCC dans ce domaine serait essentielle pour réduire la dépendance énergétique de Madagascar.

Potentiel

Enfin, le développement des infrastructures portuaires a été discuté, Madagascar disposant de 5 000 km de côtes et d'un potentiel maritime immense. Le Président Rajoelina a réitéré sa volonté de renforcer la coopération avec CCCC pour exploiter ce potentiel et faire de Madagascar une plateforme logistique stratégique dans l'océan Indien. En réponse, M. Wang Tongzhou a confirmé l'engagement de CCCC à accompagner Madagascar dans ses ambitions.

Des experts spécialisés dans la construction de routes, de ponts, de barrages hydroélectriques et de ports seront dépêchés à Madagascar dès leur retour en Chine pour avancer sur les projets en cours, avec pour objectif de structurer leur financement avant mars 2025. La réunion de ce jour a vu la participation de plusieurs membres du Gouvernement, dont M. Richard Rafidison, ministre des Travaux publics, M. Jean-Baptiste Olivier, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, ainsi que le Capitaine de vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina, Directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF).