Congo-Brazzaville: 38e Journée nationale de l'arbre - L'implication des conseils consultatifs sollicitée

La préparation de l'édition 2024 de la Journée nationale de l'arbre, célébrée tous les 6 novembre par le planting, a débuté avec la mobilisation des forces vives du pays. Organisé cette année sous le signe de la jeunesse et des villes, l'évènement sera couplé au lancement de la décennie mondiale de l'afforestation.

Les représentants des conseils consultatifs de la société civile, des personnes vivant avec handicap, de la femme et de la jeunesse ont été reçus, le 22 octobre, à Brazzaville par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé. À travers la série de rencontres avec les conseils consultatifs et sous-groupes de la société civile, les autorités espèrent susciter une « forte mobilisation » lors de la journée de planting.

L'organisation technique de l'édition 2024 de la Journée nationale de l'arbre est assurée par le ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, incluant les collectivités locales. « Nous intervenons parce que ce sont des villes, des communes qui sont mobilisées. Cela est donc de notre compétence d'intégrer tout le monde, les collectivités locales. Un groupe de travail composé des ministères sectoriels (Économie forestière, l'Environnement, l'Artisanat) est à pied d'œuvre avec pour objectif de capitaliser l'économie verte dans notre pays », a indiqué Juste Désiré Mondelé.

Depuis l'institution de la Journée nationale de l'arbre en 1986, la culture de planting d'arbres s'est répandue dans le pays. À chaque opération de planting où participent régulièrement les plus hautes autorités congolaises, les techniques de planting sont vulgarisées ainsi que les diverses espèces végétales à enfouir au sol. Le bien-fondé de l'arbre n'est plus un secret, notamment celui de contribuer non seulement à la lutte contre la déforestation ou le changement climatique, mais aussi de permettre aux communautés de faire face au phénomène d'érosions observées qui menacent souvent les communes et quartiers.

L'engagement des leaders de la société civile ne fait plus de doute. Il reste le suivi des terrains plantés en maintenant les points focaux et les groupements des jeunes. « Du côté des autorités publiques, on souhaite que la journée de cette année ait une dimension particulière. Au lieu de choisir un seul site pour le planting, cette fois-ci l'opération de planting va se faire sur l'ensemble du pays [...]

L'adhésion des conseils consultatifs nationaux est totale. Il faut qu'il y est un suivi pour permettre aux arbres plantés d'avoir un avenir », a insisté Céphas Germain Ewangui, le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile. Après la rencontre avec les conseils consultatifs nationaux, le ministre Juste Désiré Mondelé va recevoir les leaders religieux.