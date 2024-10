Ethiopie: Le FMI approuve un prêt de 340,7 millions de dollars au pays après la première revue du programme

TLDR

Le FMI achève la première revue de la facilité élargie de crédit de l'Éthiopie et débourse 340,7 millions de dollars

L'Éthiopie est félicitée pour son engagement en faveur d'un programme de réforme économique propre et de réformes structurelles essentielles

Les changements économiques comprennent la restructuration de la dette extérieure, la libéralisation du marché des changes et l'introduction d'un taux directeur de 15 %.

Le Fonds monétaire international (FMI) a achevé sa première revue de la facilité élargie de crédit (FEC) de l'Éthiopie, ce qui s'est traduit par un décaissement d'environ 340,7 millions de dollars. Ce déboursement fait partie d'un programme de financement plus large de 3,4 milliards de dollars sur quatre ans approuvé en juillet, le total des déboursements atteignant à ce jour environ 1,363 milliard de dollars.

Le FMI a salué l'engagement de l'Éthiopie en faveur de son programme de réforme économique, qui a permis de faire avancer les principales réformes structurelles. Dans le cadre de ce programme, l'Éthiopie restructure 28,9 milliards de dollars de dette extérieure au titre du cadre commun et a mis en oeuvre d'importants changements économiques, notamment la libéralisation de son marché des changes pour la première fois en cinq décennies et l'introduction d'un taux directeur de 15 %.

La convergence des taux de change officiels et parallèles et l'augmentation de l'offre de devises ont contribué à réduire les graves pénuries. Malgré une inflation qui devrait avoisiner les 30 % cette année, les réformes devraient attirer davantage d'investissements directs étrangers et de crédits, stimulant ainsi la croissance économique.

Points clés à retenir

Le fait que l'Éthiopie ait passé avec succès la première revue du FMI met en évidence les progrès réalisés par le pays dans la résolution des problèmes liés à la dette extérieure et au marché des changes. Ce déboursement fait partie d'un programme plus large de 3,4 milliards de dollars, avec des promesses de financement supplémentaires de la Banque mondiale de 16,6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, qui aidera l'Éthiopie à stabiliser son économie, à améliorer l'accès aux devises étrangères et à stimuler l'investissement alors que le pays continue à mettre en oeuvre des réformes cruciales.