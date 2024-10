Burkina Faso: Le PAM apporte une aide vitale à un million de personnes touchées par la crise au pays

Alors que le Burkina Faso affronte une crise humanitaire complexe, le Programme alimentaire mondial (PAM) est en mesure d'atteindre plus d'un million de personnes touchées par cette crise grâce à une contribution de 124 millions de dollars de l'Agence humanitaire du gouvernement américain (USAID).

Cette contribution record, qui représente 70 % de toutes les contributions des donateurs au bureau du PAM au Burkina Faso en 2024, comprenait 99 millions de dollars pour une aide alimentaire vitale et 25 millions de dollars pour le Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), a précisé le PAM dans un communiqué de presse.

« À une époque de crise mondiale croissante, ce soutien indéfectible a permis au PAM d'atteindre les populations dans le besoin dans les endroits difficiles d'accès du Burkina Faso », a déclaré Sory Ouane, Représentant du PAM au Burkina Faso. « Nous sommes profondément reconnaissants du partenariat et de la confiance que le gouvernement américain nous a accordés ».

Près de 3 millions de personnes ont besoin d'aide

En 2024, on estime que 2,7 millions de personnes - soit 12 % de la population - ont eu besoin d'une aide alimentaire immédiate pendant la période de soudure de juin à août, selon l'analyse de la sécurité alimentaire du « Cadre harmonisé » de mars 2024.

Grâce au financement du gouvernement américain, le PAM a atteint plus d'un million de femmes, d'hommes et d'enfants les plus exposés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition.

Le PAM gère également le service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) qui permet le transport sûr et fiable des travailleurs humanitaires et des articles de secours vers des endroits reculés et difficiles d'accès à travers le Burkina Faso.

Entre janvier et septembre 2024, près de 15.000 travailleurs humanitaires ont été transportés et plus de 500 tonnes de fournitures de secours ont été livrées par l'intermédiaire de l'UNHAS, garantissant que les services essentiels atteignent les communautés les plus difficiles à atteindre.