Ile Maurice: Des ordres émis pour qu'une autopsie conclue à une mort naturelle ?

Comme promis, Missie Moustass a mis deux autres bandes sonores en ligne hier. Encore plus récentes. Dans la première, une voix attribuée à Ashik Jagai, patron de la Special Striking Team, et une personne non identifiée. Ils parlent d'une opération de l'ADSU qui a eu lieu le jeudi 5 janvier 2023 à Résidence Ste-Claire. Dans des vidéos de l'opération, les images montraient des policiers en train d'étrangler Jacquelin Steve Juliette en l'embarquant. Mais il a été autorisé à rentrer chez lui par la suite. Il avait porté plainte pour brutalité policière et, dans la soirée, avait été admis à l'hôpital SSRN, où il est décédé.

Dans la conversation, la voix non identifiée informe son interlocuteur que «sa garson Juliettela inn pass away» et qu'il y a des images où il est en train de se débattre avec la police et rajoute que «bann-la pe dir linn gagn koutpie dan pake apre inn trangle li». Il est parti à l'hôpital pour les blessures aux testicules et il en serait décédé, dit la voix.

Dans la deuxième vidéo, les voix sont attribuées au commissaire Anil Kumar Dip et au Dr Sudesh Kumar Gungadin, le chef de l'équipe médico-légale de la police. La voix attribuée à Dip demande qui fera l'autopsie, ce à quoi l'autre répond que le cas est à Port-Louis. «Fer sa oumem. Inside information, inn dir sipa inn bez li koutpie dan so pake, lagrenn sipaki. Be fode pa tousala trouve, sinon zot pou vinn ostil.» En riant, la voix attribuée à Gungadin demande «si bizin trouv pake la». «Ou pa bizin trouv nanye. Bour enn natural cause.» Pour rappel, l'autopsie avait conclu à une crise cardiaque.

Nous apprenons par ailleurs qu'Anil Kumar Dip prévoit une conférence de presse ce matin à 9 heures.