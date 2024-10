Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT consolide sa relation avec le MPLA

En séjour de travail en République du Congo, la délégation du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA), conduite par son secrétaire chargé des relations internationales, Manuel Domingos Augusto, a échangé le 21 octobre à Brazzaville avec le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, avant la séance de travail avec les membres du secrétariat permanent.

Membre du bureau politique du MPLA, Manuel Domingos Augusto a expliqué à sa sortie d'audience que cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'amitié, de la coopération et de la solidarité entre le PCT et MPLA, représentants légitimes des peuples angolais et congolais. Le secrétaire général du PCT a, de son côté, rappelé que les relations entre son parti et le MPLA sont anciennes.

Elles ont été bâties, selon Pierre Moussa, sur la base d'une vision identique du monde, d'une problématique et d'une méthodologie communes pour résoudre les questions de lutte politique et de développement. « Sur ces bases, le MPLA et le PCT ont traversé les épreuves communes où la solidarité entre les deux partis s'est manifestée de façon active », a-t-il rappelé, se réjouissant du fait que la visite de la délégation angolaise va leur permettre de réactiver les relations entre le PCT et le MPLA.

Le secrétaire général du PCT a, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer cette relation qui est particulière. « Nous considérons cette relation comme bâtie sur du roc, donc du solide. Il est important que nous nous voyions assez régulièrement pour poser les problèmes, les nouvelles perspectives, les problèmes d'avenir pour le renforcement de nos liens », a conclu Pierre Moussa.