Algérie: Appel aux professionnels du 7e ART à participer aux débats de l'espace 'Cinéma Market'

Alger — Le Festival international du cinéma d'Alger lance un appel à participation à l'événement, "Cinéma Market", un espace d'échanges prévu du 25 au 30 novembre 2024 à l'Office Riad El Feth (OREF) à Alger, où l'industrie cinématographique algérienne sera passée en revue afin d'établir un état des lieux du cinéma algérien et débattre de ses perspectives à venir.

Organisé en marge du 12e Festival international du cinéma d'Alger (24- 30 novembre), également domicilié à l'OREF, cette rencontre offrira aux professionnels du 7e Art des opportunités d'échanges et permettra la visite de stands dédiés aux entreprises publiques et privées du secteur cinématographique algérien.

Les rayons de l'exposition étaleront les différentes productions, équipements et services de post-production, de casting et autres, dans le but de susciter l'interaction et aider à comprendre l'aspect industriel et professionnel du cinéma national.

Cet "événement-diagnostic" constituera également une occasion de créer des opportunités de coopération et une dynamique particulière dans le domaine, à travers l'espace "Cinéma Market", qui s'offrira aux débats et aux discussions sur les défis actuels et les perspectives à venir, avec pour but d'assurer une meilleure "promotion et mise en valeur de la richesse culturelle et artistique du cinéma algérien", explique le communiqué.

A cet effet, le commissariat du Festival international du cinéma d'Alger, informe les professionnels du 7e Art, désireux de prendre part à cette rencontre que le Site Web https://ficinema.dz/le-marche/ est mis à leur disposition pour confirmer leur participation, précisant que le délai d'inscription déjà ouvert, s'étale jusqu'au 31 octobre 2024.