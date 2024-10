Algérie: Nâama - Les ministres des Transports et des Travaux publics supervisent la remise en service de la ligne ferroviaire Oran-Bechar

Naama — La ligne ferroviaire Oran-Bechar a été remise en service, mardi dans la wilaya de Nâama, après la réparation et la réhabilitation de ses sections endommagées suite aux intempéries, et ce en présence du ministre du Transport Mohamed El-Habib Zahana, accompagné du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh.

Le ministre des Transports a affirmé, à cette occasion, que le redémarrage de cette ligne intervient en "concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres, tenue le 22 septembre dernier, en matière de prise en charge optimale des wilayas sinistrées, suite aux inondations enregistrées les 7 et 8 septembre, ainsi que la nécessité de travailler et d'accélérer le retour des services vitaux et de base pour le bénéfice des citoyens, notamment les transports et la réhabilitation des ponts et des lignes ferroviaires, sans excéder un mois".

Lors de sa supervision, à la gare ferroviaire de Mecheria (wilaya de Nâama), de la reprise des voyages par train de voyageurs sur la ligne Oran-Bechar, d'où la délégation ministérielle a été transportée à bord du train Coradia jusqu'à la gare d'Aïn Sefra, M. Zahana a salué les efforts et le rôle des sociétés nationales et des bureaux d'études pour l'achèvement des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire, dont certains tronçons ont été endommagés sur une longueur d'environ 20 km.

Dans ce contexte, le ministre des Transports a inspecté le pont ferroviaire de la commune de Tiout dans la zone "Khenag", qui a été endommagé suite aux récentes intempéries, où les travaux de réhabilitation ont été achevés et confiés à une entreprise publique, qui a mobilisé du matériel et d'importants moyens, ainsi que l'utilisation de techniques sophistiquées, pour la première fois dans ce domaine, permettant d'accélérer la cadence des travaux et son achèvement, en un temps record, et la reprise du service de transport ferroviaire via cette importante ligne qui relie le Nord et le Sud-ouest du pays.

Mohamed El-Habib Zahana a souligné, dans une déclaration à la presse, à cette occasion, que l'Etat accorde une grande importance à l'entretien des infrastructures et des équipements de base dans les différentes régions du pays, qu'il s'agisse du réseau routier ou ferroviaire, ce qui nécessite des efforts concertés pour la durabilité de ces acquis importants.

Il a souligné que le coût des dégâts causés aux installations ferroviaires, suite aux aléas climatiques des 7 et 8 septembre, est estimé à plus de 2,300 milliards de dinars, qui seront couverts par le budget de l'Etat.

A noter que les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Mecheria-Bechar sont pris en charge par quatre entreprises exerçant sur la ligne minière ouest, en cours de construction, et cinq bureaux d'études publics pour le suivi et le contrôle de ces travaux, qui ont été d'un caractère " très urgent ", selon les explications fournies au ministre.

Les travaux de maintenance et de réparation se déroulent à une cadence accélérée, au niveau du pont de la ligne ferroviaire de Tiout, où après la démolition du poteau central et la levée des parties en béton endommagées, de nouvelles fondations ont été réalisées avec le fonçage de 12 unités de solives, sachant que la dalle de fondation et la colonne portant le pont ont été réalisés, ainsi que la réinstallation des solives et du plancher du pont, en plus de la construction de la plate-forme en béton, selon la fiche technique des étapes des travaux d'entretien du pont.

Grâce à d'importants renforcements des chantiers, les entreprises de réalisation ont accompli les travaux au niveau du reste des sections affectées et ont aménagé les plates-formes inférieures et placé les plates-formes en béton et en métal sur une distance de 8 km, en plus de la pose de pavés le long des sections affectées, qui comptait 10 tronçons sur le sol de la wilaya de Nâama, ce qui a permis l'exploitation du tronçon reliant Mecheria et Aïn Sefra, dans " un délai très court ", selon la même source.

A noter que le ministre des Transports a achevé sa visite dans la wilaya de Nâama, en inspectant l'opération de réhabilitation du pont ferroviaire de la commune de Tiout, et poursuivra en compagnie du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base son programme de visite au niveau de la wilaya de Bechar, en inspectant le projet stratégique de la ligne minière Bechar-Gara Djebilet (Tindouf), qui revêt une grande importance pour booster l'économie nationale.