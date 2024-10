Algérie: Médicaments - Mise en garde contre toutes pratiques susceptibles d'entrainer des tensions

Alger — Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a mis en garde, mardi, dans un communiqué, l'ensemble des opérateurs intervenant dans la chaine du médicament contre toutes les pratiques commerciales susceptibles d'entrainer des tensions ou des ruptures d'approvisionnement de certains médicaments.

"Dans le cadre du plan d'action visant à assurer la disponibilité et l'accessibilité du médicament aux citoyens, le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique rappelle à l'ensemble des opérateurs intervenant dans la chaine du médicament (producteurs-importateurs, distributeurs en gros et pharmaciens d'officine) que toutes les pratiques commerciales susceptibles d'entrainer des tensions et/ou ruptures d'approvisionnement de certains médicaments en n'importe quel point du territoire national, sont strictement interdites et sont passibles de sanctions administratives, financières et pénales conformément à la législation et la règlementation en vigueur", est-il précisé dans le communiqué.

A cet effet, le ministère a mis à la disposition de tous les intervenants dans la chaine du médicament le portail web ( http://portail.miph.gov.dz/requetemedic/ ) pour "toute dénonciation ou réclamation contre toute forme de pratiques commerciales illégales concernant le médicament".

"Toute réclamation doit porter l'identification du requérant et être accompagnée d'éléments informatifs justificatifs permettant sa prise en charge", a-t-on souligné de même source.