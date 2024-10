Congo-Brazzaville: Internet haut débit - UMNG et administrations bientôt connectées

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a effectué, le 22 octobre, à Brazzaville une descente sur le terrain afin de constater l'arrivée des équipements qui permettront la connectivité à internet haut débit de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) et de plusieurs administrations dont les ministères.

La visite qui s'est faite dans les entrepôts de Tmi-Sotracom, entreprise chargée des travaux, a permis non seulement au ministre Léon Juste Ibombo de se faire une idée sur les équipements réceptionnés, mais également d'échanger avec les responsables techniques sur le calendrier de l'installation et les délais de mise en service.

En effet, ces travaux s'exécutent dans le cadre de la composante 2 du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) qui prévoit la connectivité de l'administration publique à l'internet haut débit, dont les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso.« Je voulais d'abord m'enquérir pour savoir si tous les équipements étaient déjà ici à Brazzaville.

J'ai vu les équipements, mais aussi demandé la périodicité pour les installer. D'ici la fin de l'année, sinon au plus tard le mois de janvier, on pourrait déjà connecter l'UMNG au réseau wifi, très haut débit avec la fibre optique, pour permettre à ce que le corps des enseignants, les étudiants puissent avoir l'accès à l'internet haut débit gratuitement et gracieusement offert par le président de la République, chef du gouvernement, dans le cadre de l'année de la jeunesse », a déclaré le ministre Léon juste Ibombo.

Dans sa mise en oeuvre, il s'agira d'interconnecter tous les onze établissements que compte l'UMNG, sa présidence, sa bibliothèque, ses amphithéâtres. Côté administrations, on trouve les mairies, les tribunaux, les hôpitaux, les morgues ainsi qu'un certain nombre de ministères publics. « Nous sommes contents, car tous les équipements sont déjà là. Avec cette forte équipe d'experts tunisiens qui nous accompagnent, nous sommes heureux et n'attendons plus que le déploiement du réseau. Nous allons certes commencer par l'UMNG, mais il y a aussi l'université Denis-Sassou-N'Guesso qui va bénéficier des mêmes installations avec un autre opérateur», s'est réjoui le ministre Ibombo.

Présent lors de ladite descente, le coordonnateur du PATN, Seck Manouangui, a relevé que l'accès gratuit à internet pour les étudiants est un plus qui favorisera l'interaction avec le monde extérieur grâce aux universités virtuelles. « Aujourd'hui, nous recevons les équipements, dans le cadre du contrat signé avec le partenaire chargé des travaux de connectivité de l'université Marien-Ngouabi et dans un certain nombre de bâtiments administratifs. Tous les équipements sont aujourd'hui à Brazzaville. Maintenant, les travaux ont déjà commencé au niveau de l'université. Ils vont se déployer. Un plan a été donné aux partenaires et d'ici la fin de l'année, sinon au plus tard en janvier prochain, les étudiants pourront avoir accès à Internet. », a-t-il précisé.