Congo-Brazzaville: Livres - 'Le destin tragique d'un chevalier de la liberté'présenté à Bruxelles

L'ouvrage intitulé " Le destin tragique d'un chevalier de la liberté" a été présenté officiellement à la presse internationale le 18 octobre à Bruxelles par Grâce Israëlla Mambu Kangundu Ngyke, troisième enfant du journaliste Franck Ngyke Kangundu.

Lors de la présentation officielle de cet ouvrage, Grâce Israëlla a lancé un cri du coeur au président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi, implorant son soutien pour que les 22 journalistes assassinés en RDC, dont son père, soient reconnus au rang des martyrs de la liberté de la presse. Ce plaidoyer, initié en collaboration avec l'éditeur général de La Référence Plus et les associations professionnelles des médias, vise trois objectifs majeurs : une reconnaissance nationale posthume de ces journalistes, l'érection d'un monument en leur mémoire à Kinshasa et une réparation judiciaire en faveur des familles des victimes.

En portant ce plaidoyer auprès du président Tshisekedi, elle espère une réponse forte et symbolique en faveur de la liberté de la presse, qui est un pilier fondamental de la démocratie. Dans ce récit de 182 pages, l'auteure raconte l'histoire poignante d'un journaliste courageux, son père et de sa quête incessante pour la vérité, l'intégrité ainsi que la justice. Journaliste et activiste des droits des femmes, pour Grâce Ngyke ce récit retrace les derniers jours de son père Franck Ngyke Kangundu brutalement assassiné avec son épouse Hélène Mpaka la nuit du 2 au 3 novembre 2005 à Kinshasa, devant leurs enfants.

Franck Ngyke, journaliste à La Référence Plus, a payé de sa vie son engagement pour la liberté de la presse et la dénonciation des injustices dans un contexte politique marqué par la répression et la violence. Le livre est non seulement un hommage à son courage, mais aussi un appel vibrant à la mémoire collective pour que justice soit rendue aux journalistes assassinés en RDC.

Appel à la justice

Ce livre est un appel à la justice pour que ces actes ne restent pas impunis, et qu'à travers cette reconnaissance, les familles des journalistes assassinés trouvent enfin une forme de réparation morale et judiciaire. Au-delà du récit personnel, cet ouvrage vise à sensibiliser l'opinion publique, la société civile et les autorités à la nécessité de protéger la liberté de la presse et les droits des journalistes en RDC, souvent victimes de violence dans l'exercice de leur métier.

Grâce Israëlla, à travers cette oeuvre, devient la voix non seulement des orphelins de Franck Ngyke, mais aussi de tous ceux dont les familles ont été brisées par l'assassinat de leurs proches en raison de leur engagement journalistique. La publication de ce livre arrive à un moment où la liberté de la presse en RDC demeure fragile, et où les journalistes continuent de faire face à des intimidations, des agressions et parfois des assassinats.

À travers cet hommage, Grâce Ngyke appelle à ne pas oublier ces sacrifices et à renforcer les mécanismes de protection des journalistes. En fin de compte, Le destin tragique d'un chevalier de la liberté est une oeuvre qui transcende l'histoire d'une famille pour s'inscrire dans la lutte collective pour une société plus juste et respectueuse des droits fondamentaux, notamment celui d'informer sans crainte de représailles.