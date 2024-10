Congo-Kinshasa: Le 5e Forum national du réseau Caritas au pays - Le plan cadre stratégique 2025-2030 validé

«Le Réseau Caritas en République démocratique du Congo, plus efficace et plus solidaire pour construire ensemble des communautés résilientes et florissantes » a été le thème des travaux du 5e forum national du Réseau Caritas en République démocratique du Congo (RDC) qui se sont tenus récemment à Kinshasa.

Réunissant des coordonnateurs et coordonnatrices des 48 Caritas-Développement diocésaines et de 2 coordinations provinciales des Caritas, cette grande rencontre a accouché d'une grande résolution pour la poursuite des activités du Réseau Caritas en RDC. Il s'agit de la validation et l'adoption du plan quinquennal du cadre stratégique de la Caritas pour une période allant de 2025 à 2030.

Le Cadre stratégique nouvellement validé et adopté est en cohérence avec ceux de Caritas Africa et de la Confédération Caritas Internationalis par rapport à son échéance (2030) et au contenu des orientations stratégiques. La validation et l'adoption de ce document a été donc un motif de satisfaction aussi bien pour les participants que pour les autorités de la Caritas.

Dans leur déclaration finale lue par Mgr Jacques Kabengele en présence de leurs partenaires tant de la Confédération Caritas Internationalis, des ministères du gouvernement congolais que des organismes de l'ONU et de la société civile, les participants se sont félicités du déroulement de leurs « réflexions et échanges de manière fraternelle et dans la vérité, à l'écoute permanente les uns des autres ».

« Validons et adoptons unanimement notre nouveau Cadre stratégique pour la période 2025-2030, élaboré de façon participative, et en faisant notre document de référence pour la planification opérationnelle de nos Caritas au niveau provincial et diocésain », tel est l'un des engagements phares des coordonnateurs et coordonnatrices des 48 Caritas-Développement diocésaines et de 2 coordinations provinciales des Caritas qui ont participé au 5e Forum national du Réseau Caritas.

Les participants se sont également engagés à « contribuer globalement à la matérialisation de la vision du secrétaire exécutif national déclinée en 5 axes, avec les engagements spécifiques suivants » : éthique, programmation, bonne gouvernance en matière des finances, style de management, redynamisation du Réseau Caritas.

Le satisfecit de Mgr François Abeli

Mgr François Abeli, évêque de Kindu et président du Conseil d'administration de Caritas Congo ASBL, s'est réjoui du bon déroulement de ces travaux : « Au terme de notre Forum, après avoir écouté différents exposés et participé aux travaux en groupe, les engagements et les résolutions qui ont été pris en ce lieu nous permettront de consolider nos réformes tant au niveau national qu'au niveau de nos diocèses respectifs afin d'améliorer la performance de nos Caritas pour le développement intégral de l'homme ».

Et d'ajouter : "Nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu et la méthodologie proposée par la facilitation, les exposés, les présentations, les réflexions et les interventions des uns et des autres nous ont permis d'atteindre les résultats escomptés du 5e Forum national du Réseau Caritas en RDC".

Pour sa part, M. l'abbé Edouard Makimba, secrétaire exécutif national de la Caritas Congo ASBL, s'est dit convaincu que « le nouveau Plan stratégique sur lequel nous avons travaillé et que nous avons adopté lors de nos assises doit être considéré, par tous, comme un guide qui va orienter les actions du Réseau Caritas durant les 6 années à venir.

Tout en appelant les uns et les autres à faire plus pour venir en aide aux vulnérable , M. l'abbé Edouard Makimba a salué la tenue du 5e forum national qui, pour lui, est un motif de fierté et de cohésion. « Voir toutes les Caritas diocésaines être représentées à nos assises est non seulement un motif de fierté, mais aussi synonyme de cohésion de notre Réseau dont la capillarité et l'enracinement dans toutes les provinces de la République sont des atouts importants pour la réalisation de la mission que l'Eglise lui a confiée. Nous partons tous d'ici en étant encore plus convaincus que plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Nous pouvons donc faire plus pour nos frères et soeurs vulnérables. Je suis fier de vous », a-t-il dit.

Rappelons que le 5e Forum de Caritas a porté sur trois thématiques suivantes : "Défis et enjeux de la localisation", "De la vision du secrétaire exécutif national au cadre stratégique de la Caritas Congo ASBL pour la période 2025-2030" et du "Partenariat et réseautage au sein du Réseau Caritas en RDC : un défi pour la réflexion et un enjeu pour l'action."