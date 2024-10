Congo-Brazzaville: Concours international de photographie pour les enfants - Les Congolais sont éligibles

Les candidatures au concours international de photographie « Les yeux des enfants sur Terre 2024 » sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Elles s'adressent à tous les jeunes de 18 ans et moins.

L'édition 2024 du concours international de photographie pour les enfants « Les yeux des enfants sur Terre » est placée sur les thèmes « J'aime la nature » et « Je crains la pollution ». Organisée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) qui se tiendra du 11 au 22 novembre à Bakou à Azerbaïdjan, cette initiative vise à intégrer les jeunes à la préservation de l'environnement et à leur inculquer une mentalité qui contribue à rendre chaque citoyen garant du bien-être de la planète. Et ce, même par de petites actions du quotidien.

Pour postuler, chaque candidat est invité à capturer des scènes et des réalités qui traduisent le thème du concours. Que ce soit des illustrations des paysages naturels, de la pollution, du réchauffement climatique, de la disparition de certaines espèces ou de la menace de certaines zones géographiques, le comité d'organisation appelle à la créativité des jeunes du monde entier et à leur conscience des problèmes environnementaux actuels.

En effet, il s'agira d'emmener les enfants et adolescents à partager leurs photographies montrant non seulement la beauté de la nature, mais aussi l'impact du changement climatique sur le monde. Et au-delà de son aspect institutionnel, ce concours pourrait aussi contribuer à réveiller des passions et détecter des talents. Les photographies en compétition seront jugées sur leur originalité, leur créativité, leur qualité photographique et leur pertinence par rapport aux thèmes « J'aime la nature » et « J'ai peur de la pollution ».

Dans le cadre de cette initiative, le photographe professionnel Ralff Therance a été désigné ambassadeur de la République du Congo. « Je suis heureux d'être ambassadeur du concours photo pour enfant et adolescent Children's Eyes on Earth 2024 ouvert aux candidatures en ce moment ! Il s'agit d'un concours pour les photographes de 18 ans et moins.

Le thème du concours appelle les jeunes photographes à soumettre leurs photos sur la nature, la pollution et le changement climatique. C'est une chance pour vous, jeunes, de figurer parmi les six lauréats et de gagner soit un appareil photo, soit un cours en ligne et un mentorat par un photographe de renom, et de voir votre travail présenté dans une exposition durant la COP29 », a-t-il dit.

Rappelons qu'il ne reste que quelques jours avant la fin des candidatures fixée au 31 octobre 2024. Les inscriptions se font en ligne sur le site du concours où figure également le règlement dudit concours.