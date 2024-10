Tchad: La coalition présidentielle se fissure à l'approche des législatives

Le torchon brûle au sein de la coalition présidentielle Tchad uni qui regroupe quelque 230 partis politiques. Après la décision du MPS annoncée mardi 22 octobre d'aller seul aux élections législatives et aux élections locales du 29 décembre, plusieurs de ses membres crient à la trahison et ne décolèrent pas contre le parti de l'ancien président Idriss Déby Itno devenu le principal soutien de son fils Mahamat qui lui a succédé au pouvoir.

Au Tchad, plusieurs partis qui avaient rejoint le Mouvement patriotique du salut (MPS) au sein de la coalition Tchad uni en vue de la présidentielle du 6 mai dernier ne cachent pas leur mécontentement à la suite de la décision du parti de l'ancien président Idriss Déby Itno de faire cavalier seul pour les élections législatives et les élections locales du 29 décembre.

Malloun Yoboïdé Djilaki, le président du Parti démocratique et socialiste pour l'alternance (PDSA), en veut beaucoup au MPS. « Cette annonce signe la mort de la coalition Tchad uni alors qu'hier nous nous tenions côte-à-côte, on va désormais aller s'affronter sur le terrain !, s'énerve celui-ci. C'est une ingratitude de la part du secrétaire général du MPS. Il nous a roulés dans la farine. Mais nous qui le connaissons bien, nous ne sommes pas surpris », poursuit-il.

Du côté de l'Union sacrée pour la République (USPR) également, le ressentiment est fort. Son leader, François Djekombé, se souvient notamment avec une certaine amertume de la façon dont le MPS avait courtisé les quelque 230 partis de la coalition Tchad uni pour faire élire Mahamat Idriss Deby à la présidence au mois de mai dernier. « Dire que chacun va aller de son côté et que l'on se retrouvera pour la moisson, ce n'est pas normal : on aurait pu tenir le même raisonnement pour la présidentielle ! », affirme-t-il, accusant aussi le MPS de jeter ses alliés maintenant qu'il n'a plus besoin d'eux.

« Il faut que chacun compte ses forces »

Pour le parti de l'ancien président Idriss Déby Itno en revanche, Tchad uni était d'abord et avant tout une coalition en vue de la présidentielle et dont chacun des membres est, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui associé à la gestion des affaires. Or, ce dont on parle désormais, ce sont d'élections législatives, explique son numéro un, Mahamat Zene Bada. « Il s'agit de tout à fait autre chose. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'une assemblée pour légiférer et il faut que chacun compte ses forces », déclare celui-ci avant d'ajouter que « l'on crée un parti pour gagner des élections, pas pour s'adosser à une autre formation en vue d'avoir des députés ». Mahamat Zene Bada assure toutefois à ses anciens partenaires qu'il y aura bien une coalition entre les partis de Tchad uni qui seront représentés dans la future assemblée.

Avant de prendre la décision d'aller seul aux scrutins du 29 décembre, le MPS a cependant tenté, dans un premier temps, de négocier avec une dizaine de partis alliés en vue de former une coalition restreinte. Mais les négociations n'aboutissant pas, la formation - un véritable rouleau compresseur au pouvoir depuis plus de 34 ans - a fini par juger qu'elle avait trop à perdre. « Chacun des 235 partis de la coalition voulait avoir un, deux ou trois députés alors qu'il n'y a que 188 sièges à l'Assemblée nationale », justifie encore Mahamat Zene Bada.