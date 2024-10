Sénégal: Gestion des zones côtières - Daouda Ngom appelle à créer des cadres de concertation

Dakar — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a recommandé aux acteurs de la gestion des zones côtières, mardi, à Dakar, de créer des cadres de concertation et de prise des décisions.

"La gestion intégrée des zones côtières est un enjeu majeur de développement [...] qui doit nous amener à réfléchir à la mise en place de cadres de concertation et d'instruments de prise des décisions articulant les secteurs d'activité [et] les départements ministériels concernés, les collectivités territoriales et le secteur privé", leur a dit M. Ngom à l'occasion de l'ouverture officielle d'une conférence consacrée à la gestion des zones côtières.

"Cette démarche est une directive du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont la feuille de route tracée édicte la préparation et la mise en oeuvre d'une politique de transition écologique, ainsi que la définition d'un mécanisme de veille et de suivi des tendances du climat", a-t-il précisé.

Selon Daouda Ngom, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a procédé à une mise à jour de la stratégie élaborée par le Sénégal en vue de la gestion des zones côtières.

Un cadre national de gestion des zones côtières est en train d'être créé par les pouvoirs publics sénégalais, qui cherchent en même temps à ratifier les protocoles additionnels de la convention d'Abidjan relative à cette question environnementale, a signalé M. Ngom.

Cette conférence "permet de discuter des défis de la zone côtière, dans un contexte de changement climatique, de renforcer la synergie d'actions autour du concept de gestion intégrée des zones côtières, d'identifier les axes d'amélioration des mécanismes de financement" de la protection environnementale des côtes, a-t-il souligné.

"Elle nous offre aussi une plateforme permettant de réunir les connaissances scientifiques [et] les expertises techniques [...] nécessaires pour asseoir une gestion durable du littoral et une mobilisation des ressources", a ajouté le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Il estime que la conférence sur la gestion des zones côtières "marque un tournant décisif dans l'élaboration des politiques de gestion de notre patrimoine marin et côtier, dont la mise en oeuvre aidera à [prévenir] les menaces" environnementales.

Cette conférence organisée pour la première fois s'est ouverte en présence de plusieurs personnalités, dont le président de son comité scientifique, Bachir Diouf, et l'ambassadrice des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars.

L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la rencontre, qui prendra fin jeudi.