Algérie: Forum syndical international - Appel à fédérer les efforts syndicaux en vue de soutenir la cause sahraouie

Les participants au 2ème Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, ont appelé, mardi au terme de leurs travaux au camp d'Aousserd des réfugiés sahraouis, à la nécessité de fédérer les efforts syndicaux internationaux pour appuyer la cause sahraouie et arrêter une feuille de route de soutien à la lutte juste du peuple sahraoui.

Les syndicalistes ont également lancé un appel à l'ONU, à l'Union africaine et à la communauté internationale afin d'assumer leurs responsabilités et d'œuvrer en vue d'accorder au peuple sahraoui son droit légitime à la liberté et à l'indépendance, conformément à la légitimité internationale.

Ils ont insisté, par ailleurs, sur la nécessité de mettre fin à l'occupation marocaine des territoires sahraouis et à condamner les politiques racistes et discriminatoires endurées par les sahraouis dans les territoires occupés, en plus de dénoncer les souffrances imposées au peuple sahraoui du fait de la poursuite de l'occupation marocaine, au moment où l'occupant marocain spolie leurs ressources naturelles, avec une forte complicité international, politique et économique.

Après avoir souligné l'impérative protection des droits de l'homme au Sahara Occidental, les participants ont invité l'ONU à assumer ses responsabilités dans ce domaine, attirant l'attention sur la détérioration des droits de l'homme avec la reprise de la guerre dans la région après la violation du cessez le feu par le Maroc.

Ils ont interpellé, par ailleurs, la communauté internationale afin d'assumer son rôle et d'agir en vue de libérer les détenus sahraouis, de permettre l'accès du territoire aux observateurs internationaux et aux médias et de mettre fin aux actions ciblant les civils et les défenseurs des droits de l'homme.

Les syndicalistes participants au Forum ont, par la même occasion, salué l'arrêt de la Cour de justice européenne (CJUE) annulant les accords sur l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies.

Le 2ème Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, qui a vu une participation de syndicalistes des quatre coins du monde, a représenté une halte de solidarité en appui à l'action syndicale collective et en consolidation de la lutte des peuples pour le recouvrement de leurs droits légitimes à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le Forum syndical, dont les travaux se sont étalés sur trois jours, se déroule dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la création de l'Union générale de travailleurs sahraouis (UGTSARIO) et de la journée nationale des travailleurs sahraouis sous le signe "Travail, sacrifice, fidélité à parachever la libération et édification".

Il s'est déroulé en présence de délégations étrangères représentant plus de 45 syndicats internationaux de 21 pays, avec plus de 150 délégués étrangers et 250 délégués sahraouis, selon les organisateurs.