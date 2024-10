Algérie: Rassemblement de solidarité à la Maison de la presse d'Alger avec le peuple et les journalistes palestiniens

Alger — Des journalistes de différentes institutions médiatiques ont organisé, mardi à la Maison de la presse "Tahar-Djaout" (Alger), un rassemblement de solidarité avec le peuple et les journalistes palestiniens, "Martyrs de la parole", en raison des agressions qu'ils endurent dans le cadre de la guerre d'extermination menée par l'armée d'occupation sioniste à Ghaza depuis le 7 octobre 2023.

Le président de l'Organisation nationale des journalistes algériens, qui a supervisé l'organisation de ce rassemblement de solidarité, Slimane Abdouche, a appelé les journalistes à travers le monde à "soutenir leurs confrères palestiniens pour révéler la vérité et dénoncer les crimes de l'occupation sioniste", en guise de solidarité avec le secteur médiatique à Ghaza, victime "de la brutalité du terrorisme sioniste d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de la presse mondiale".

"Le soutien de l'Algérie à la Palestine est ferme et en adéquation avec les principes de Novembre et sa lutte contre la colonisation et l'injustice", a affirmé le président de l'Organisation, se félicitant "des démarches diplomatiques et des positions constantes de l'Etat Algérien en faveur de la cause palestinienne et des causes justes à travers le monde".

Il a également salué le rôle actif de la presse algérienne à travers sa couverture étendue des évènements liés à la guerre contre Ghaza, soulignant que "les plumes des journalistes algériens continueront de faire couler l'encre tant que le peuple palestinien fait face aux tragédies, aux oppressions et aux massacres".

%

De son côté, le dirigeant dans le Mouvement de résistance islamique "Hamas", Sami Abu Zuhri, a salué ce rassemblement de solidarité des journalistes algériens en soutien à leurs confrères de la bande de Ghaza, affirmant que "leur rôle n'est pas moindre que celui des combattants sur le terrain, et leurs plumes et leurs caméras sont aussi importantes que les fusils".

"Sans le rôle du journaliste palestinien, ni nous ni le reste du monde n'aurions eu connaissance des crimes de cet occupant dans la bande de Ghaza, qui cible délibérément les journalistes pour les tuer et les arrêter et étouffer la vérité afin de commettre des massacres loin des regards", a-t-il souligné, appelant les journalistes algériens et tous les journalistes libres dans le monde à "focaliser leur couverture sur les massacres atroces commis par l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza qui fait face à une extermination depuis près de trois semaines".

Coïncidant avec la Journée nationale de la presse, ce rassemblement de solidarité a été marqué par des slogans brandis par les journalistes algériens, condamnant l'occupation sioniste et les génocides horribles perpétrés dans chaque coin et recoin de Ghaza. Ils ont également porté des messages de résilience et de soutien aux journalistes palestiniens pour les encourager à poursuivre leur noble mission malgré toutes les atrocités de l'occupant sioniste.

Media