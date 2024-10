Sénégal: Des attachés parlementaires à l'école de la performance des agents de l'Etat

Dakar — Un séminaire sur la gestion de la performance des agents de l'Etat s'est ouvert mardi à Dakar au profit des attachés parlementaires avec l'objectif de leur permettre d'assurer le suivi et le traitement diligent des dossiers de l'exécutif vers l'Assemblée nationale.

Les attachés parlementaires sont "des relais très importants pour assurer le suivi et le traitement diligent des dossiers et activités du gouvernement en provenance ou à destination de l'Assemblée nationale, en particulier", a indiqué le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions.

Yankoba Diémé présidait l'ouverture de la session de formation à l'initiative de la Direction des relations avec les institutions.

Selon lui, cette rencontre de deux jours va permettre à ces différents "relais" des ministères et de la Primature d'être plus efficaces dans le travail, surtout avec la mise en oeuvre de la Vision 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques pour lequel "les attentes sont fortes".

"Une telle activité est une tradition dans l'agenda du ministère chargé des Relations avec les institutions qui, depuis la création de ce mécanisme de facilitation de la communication et de la gestion des relations entre l'exécutif et les autres institutions, bénéficie d'un programme de renforcement de capacités", a rappelé le ministre du Travail.

Il a estimé que le rôle d'interface entre les différents départements ministériels et les institutions exige beaucoup de "diligence, d'efficacité et d'efficience" dans le partage des informations et le traitement des dossiers, notamment en matière législative.

A en croire le ministre en charge des Relations avec les institutions, les attachés parlementaires vont jouer un rôle déterminant dans la 15ème législature à travers le suivi "des questions écrites" des députés issus des élections législatives anticipées du 17 novembre.

Ces assistants seront de même "fortement impliqués dans le processus d'examen de la Loi de finances initiale, moment important de la vie législative qui se caractérise par un énorme flux de travail au niveau du ministère", a souligné le ministre de Travail.

Il dit ne point douter que les attachés parlementaires vont contribuer à améliorer "la qualité du service public au grand bénéfice du citoyen qui réclame plus de participation et de redevabilité".

La Directrice des relations avec les institutions, Seynabou Mbaye Guèye, a pour sa part assuré que les attachés parlementaires permettent d'avoir plus de fluidité dans les relations entre le ministère et les institutions, notamment dans la coordination et la communication.

"Depuis plus d'une décennie, le choix [du thème] est toujours justifié par une volonté de mise à niveau, en conformité avec nos missions et activités mais aussi d'ouverture sur les évolutions de l'administration et de réajustement de nos acquis", a-t-elle expliqué.

Les attachés parlementaires constituent un dispositif important dans le mécanisme de gestion des relations entre le pourvoir exécutif et les autres institutions de la République comme l'Assemblée nationale, a-t-elle souligné.