Sénégal: Keur Mboucki présente son schéma communal d'aménagement et de développement

Kaffrine — Le schéma communal d'aménagement et de développement du territoire de la commune de Keur Mboucki (Kaffrine, centre), a été présenté, mardi, en présence du secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, des autorités administratives locales et des partenaires, a constaté l'APS.

Ce document d'aménagement devrait aider à "booster le développement de cette commune", a-t-on appris lors de la cérémonie de présentation.

Le travail a reçu l'encadrement technique de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) et de l'Agence régionale de développement (ARD), à travers un appui du projet "Seen Suuf" portant sur "l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal".

Le coût du schéma dont la durée est de 25 ans (2025-2048), est évalué à 25 milliards de francs CFA.

Le secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao, s'est réjoui de cette "belle initiative". Il a félicité la mairie de Keur Mboucki pour les efforts ayant conduit à l'élaboration d'un schéma communal d'aménagement et de développement du territoire.

"Ce schéma s'inscrit en droite ligne de la mise en oeuvre du Plan national d'aménagement et de développement territorial (PNADT) et intègre des préoccupations locales liées au plan d'occupation et d'affectation des sols", a relevé M. Ndao.

"Ce forum revêt un enjeu capital, d'autant plus qu'il pose le débat sur le financement des politiques de développement territorial", a-t-il poursuivi, en parlant de la présentation du schéma communal d'aménagement et de développement du territoire.

Il a insisté sur le "caractère populaire" du forum qui, selon lui, permet de "proposer et d'initier des actions de développement conformes aux besoins des populations".

Le maire de la commune de Keur Mboucki, Abdou Aziz Diagne, s'est attardé sur les différents secteurs sur lesquels sa collectivité territoriale pourra se baser pour assurer son développement économique.

"Par rapport aux dynamiques spatiales et démographiques, il est prévu une augmentation des infrastructures et équipements agricoles, éducatifs et sanitaires", a expliqué l'élu territorial.

Il est prévu également, à travers ce document, "la construction d'une économie territoriale articulée, durable, inclusive et génératrice de richesses et de bien-être au profit des jeunes et des femmes en particulier, à travers une amélioration de l'écosystème entrepreneurial (...) ainsi qu'une bonne gestion des affaires".

"Dans le domaine de l'environnement, après un diagnostic territorial, nous comptons restaurer les terres salinisées, la biodiversité, préserver la qualité de l'air, des sols et une gouvernance de l'eau", a promis le maire.