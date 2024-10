Afrique: L'Angola propose un plan d'action énergétique intégré pour le continent

Washington — Le Gouvernement angolais préconise que la Banque Mondiale élabore un Plan d'Action Intégré pour l'Électricité en Afrique, sur une période de cinq ans (2025-2029), en vue de réduire le déficit énergétique auquel le continent est confronté.

Selon le ministre du Plan et gouverneur de l'Angola à la Banque mondiale, Victor Hugo Guilherme, « il est particulièrement urgent d'élaborer ce plan, car les données actuelles indiquent que plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité et que 900 millions vivent sans énergie propre.

Intervenant, mardi, lors de la réunion du Banc Africain 2024, à laquelle a participé le président du Groupe de la Banque Mondiale (GBM), dans le cadre des réunions de Bretton Woods, le responsable a affirmé que le projet devait être en parallèle avec le Plan d'action contre le changement climatique (CCAP) de cette institution financière, conçu à l'échelle et à la qualité nécessaire pour soutenir les composantes équitables et justes de la transition énergétique.

Il a également souligné la nécessité de créer un « panier énergétique » équilibré qui comprend les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité, ainsi que le gaz naturel et l'énergie nucléaire.

Le gouvernant a assuré que, pour relever ce défi, l'Angola est disponible à collaborer, y compris l'établissement de cadres politiques solides qui favorisent l'investissement.

Selon le ministre, cette approche diversifiée est essentielle pour assurer la sécurité énergétique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles afin d'atteindre les Objectifs d'énergie accessible et propre (ODD7) d'ici 2030.

Il considère le gaz naturel comme un carburant de transition plus propre, avec un potentiel important de réduction des émissions de carbone par rapport au charbon et au pétrole.

« Alors que l'énergie nucléaire attire l'attention en tant qu'option viable pour diversifier les sources d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre, les discussions autour de sa sécurité, de ses investissements et de sa perception du public doivent continuer d'être une priorité, ainsi qu'une collaboration étroite avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'autres parties intéressées internationales », a-t-il ajouté.

À cet effet, a-t-il poursuivi, il est de la plus haute importance d'explorer des solutions qui permettent la production pétrolière, en minimisant les émissions de carbone, avec l'inclusion de technologies d'extraction plus propres, avec le réinvestissement d'une partie des revenus pétroliers dans des projets d'énergies renouvelables.

D'autre part, Víctor Guilherme a dit que l'Angola était déterminé à mettre en oeuvre des initiatives telles que la Mission 300 (M300) et les Pactes énergétiques au niveau national, ayant demandé au GBM d'élaborer et de partager des tableaux de résultats ou des mesures adaptés, y compris des indicateurs avec des données de base et objectifs, pour mesurer les résultats, les progrès, les effets et l'impact de ces initiatives.

Grâce à cela, a-t-il souligné, il sera possible d'ouvrir la voie à un avenir énergétique durable et inclusif, qui responsabilise les citoyens et stimule la croissance économique.

Déficit énergétique

En raison du déficit énergétique, le ministre du Plan a rappelé que plus de 500 millions de personnes pourraient se retrouver sans accès à l'électricité d'ici 2030, en Afrique subsaharienne, dont près de 400 millions vivent dans des pays fragiles touchés par des conflits.

Il a également indiqué que lors de la COP28, le Groupe de la Banque mondiale avait lancé un nouveau programme énergétique transformateur, dans le but d'atteindre 200 millions d'Africains d'ici 2030, une initiative budgétisée à hauteur de cinq milliards de dollars de financement, avec 10 milliards de dollars supplémentaires provenant des secteurs public et privé.

Dans le cadre du nouveau partenariat entre le GBM et la Banque africaine de développement (BAD), l'objectif en matière de bénéficiaires a été élargi, dans le but d'atteindre 250 millions de personnes ayant accès à l'électricité, grâce à des systèmes d'énergies renouvelables distribuées.

Outre l'Angola, la réunion de la Banque africaine de 2024 a réuni des dirigeants du Cap-Vert, du Ghana, de la Gambie, du Bénin, de l'Algérie, du Nigeria, de l'Égypte, entre autres, marquant le point culminant de la deuxième journée des réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI.

Mardi également, la délégation angolaise a tenu plusieurs réunions bilatérales, en particulier la rencontre entre la ministre des Finances, Vera Daves, et le sous-secrétaire du Trésor américain pour les Affaires internationales, Jay Shambaugh, qui visait à aborder les questions liées à l'investissement public angolais, les risques associés à la politique budgétaire, au maintien de la viabilité de la dette et au risque de change auquel l'économie angolaise est confrontée.